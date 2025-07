El IES Valle del Cidacos celebrará su 80 aniversario urgiendo "la disponibilidad de nuevas instalaciones"

CALAHORRA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Cidacos de Calahorra va a conmemorar el 80 aniversario de su creación con una serie de actos que se irán desarrollando en el próximo año bajo el lema 'Mirar al pasado con gratitud, mirar al futuro con firmeza'.

Así lo ha anunciado hoy la directora de este centro docente, Adela Fernández Cabello, en una rueda de prensa a la que han asistido el equipo directivo, profesores, miembros del AMPA y la concejal de Educación de Calahorra, Isabel Sáenz.

Fernández ha explicado que si bien las celebraciones no coinciden con un aniversario habitual, éstas llegan ahora "porque la ocasión lo merece al encontrarnos a las puertas de un cambio muy importante para el IES".

Se refería la directora a la anunciada creación de un nuevo complejo que acogerá los institutos de Calahorra en el solar de la antigua fábrica de Envases Metálicos Riojanos Moreno (junto a la avenida de la Estación): "Se trata de una mirada al pasado teniendo a la vista el futuro con el nuevo centro que esperemos que llegue pronto".

Adela Fernández ha recordado la importancia que el hoy IES Valle del Cidacos ha tenido a lo largo de estos 80 años desde su fundación en 1946 como Escuela Elemental de Trabajo por la Fundación de Auxilio Social en cuya acta inicial figuran 76 alumnos matriculados.

Posteriormente, en 1960 el centro inaugura nuevas instalaciones y pasa a ser una Escuela de Aprendizaje Industrial con cientos de alumnos que llegaban desde toda España a este núcleo de formación que era una referencia regional y nacional.

ACTOS Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

La directora del IES Valle del Cidacos ha informado de que se está trabajando ya en varias actividades como una exposición de fotos y documentos, mesas redondas, un programa de visitas guiadas que incluirán las zonas menos conocidas del IES y un plan de participación ciudadana en los actos conmemorativos para que profesores, estudiantes y personas relacionadas con el centro en la actualidad y a lo largo de su historia puedan aportar ideas, fotografías, testimonios, etc.

Los actos principales se desarrollarían en octubre de 2026 pero las celebraciones se desarrollarán durante todo un año.

Igualmente está previsto editar un libro divulgativo que se editará cuando reúnan los elementos que ofrezcan una visión histórica y completa del IES Valle del Cidacos y sus antecedentes. Para hacerlo realidad, el IES cuenta con el fondo fotográfico Bella, la colaboración de Amigos de la Historia y el Instituto de Estudios Riojanos.

UN FONDO TESTIMONIAL PÚBLICO Y PARTICIPATIVO

La responsable del Departamento de Historia del IES Valle del Cidacos, Mª José Sagasti, ha comentado en la presentación de los actos que desde el año 1946 han pasado por este instituto más de 25.000 alumnos que acudían en autobuses desde muy distintos y distantes puntos de la geografía nacional. Por eso, antiguos alumnos y profesores van a tener gran relevancia en los actos conmemorativos.

También supondrá un vistazo atrás para recordar las antiguas instalaciones y se pretende crear un fondo testimonial público con la participación de todas las personas que de un modo u otro han estado vinculadas con el centro a lo largo de su historia.

UN CENTRO "PARA UN PRESENTE CON DÉFICIT DE PROFESIONALES"

Sobre el futuro del IES Valle del Cidacos en la formación de profesionales y su papel ante la demanda de personal laboral formado en oficios, Adela Fernández ha comentado que "ya no hablamos de futuro sino de presente porque es ahora cuando la matrícula va a más, es ahora cuando se nos van los oficios y es ahora cuando tenemos una gran demanda de profesionales".

"No cabemos, no podemos crecer. Queremos crecer y tener ciclos más conectados con el empleo", ha añadido la directora del IES Valle del Cidacos reflejando la urgencia de contar con las anunciadas instalaciones de ciudad de la educación cuyos terrenos aún no han sido urbanizados.