La Iglesia española recauda 429,3 millones de euros del 0,7% del IRPF, un 12% más que el año anterior, un nuevo récord

Evolución de la cantidad asignada a la Iglesia Católica desde 2011. - CEE

MADRID 10 Dic. (OTR/PRESS) -

La Iglesia católica española ha recaudado un total de 429.335.080 euros en la última campaña de la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024 (del 0,7% del IRPF), un nuevo récord. Esto supone un incremento de 46,9 millones de euros, un 12% más que en la campaña del año anterior, según los datos provisionales facilitados por la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Respecto al número total de declaraciones a favor de la Iglesia la cifra asciende a 7.946.347, número que ha aumentado en la última campaña en 106.363. "Se han mantenido las 208.841 nuevas declaraciones del año anterior y se han obtenido nuevas hasta alcanzar las 7.946.347", ha destacado la CEE.

En cuanto al número de contribuyentes y atendiendo al número de declaraciones conjuntas presentadas, han sido nueve millones de personas quienes han contribuido a la asignación en favor de la Iglesia.

Si bien, el número de declaraciones que no marcan la X alcanza casi al 40% con un aumento del 1,09% en la campaña de la Renta correspondiente a 2024.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por comunidades autónomas, el número total de declaraciones crece en 16 de las 17 regiones, especialmente en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El único descenso de produce en Navarra, así como en la Hacienda foral de Vizcaya y Álava, mientras crece en la de Guipúzcoa.

En términos porcentuales, hay nueve comunidades que se sitúan por encima de la media en porcentaje de asignantes, destacando Castilla-La Mancha (42,6%), Extremadura (42,1%), La Rioja (41,85%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%) sin grandes cambios en el ranking. Por debajo se sitúan Canarias (24%), Galicia (23,5%) y Cataluña (15%).

Los descensos más importantes del número de asignantes, en términos porcentuales, se centran en Navarra (-0,84%), Cantabria (-0,65%) y Castilla-La Mancha (-0,61%), siendo más leves que el año anterior.

CAMPAÑA DE AGRADECIMIENTO

Ante estos datos, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha puesto en marcha una campaña de agradecimiento con el lema 'Mas de 9 millones de gracias'. "Los protagonistas de esta campaña son esas más de 9 millones de personas que han mostrado su apoyo a la Iglesia marcando la 'X' en su declaración de la Renta. Todas forman parte de la familia Xtantos. Una familia que hace posible sostener la actividad de la Iglesia ofreciendo su tiempo, su oración o con su aportación económica", ha argumentado la CEE.

La web de campaña abre con un vídeo que integra testimonios de la 'Línea 105 Xtantos', que fue el hilo conductor de la Campaña de la Renta de este año. Además, incluye un mapa de España interactivo donde es posible consultar los datos segmentados por Comunidades Autónomas.

También muestra cinco rankings con las delegaciones de Hacienda y CC.AA. líderes en porcentaje de asignación, número de 'X' en términos absolutos, o recaudación. Propone además seguir el viaje de la 'X' para visualizar el recorrido que va desde que se marca la casilla 105 hasta que los recursos llegan a su destino.