La Iglesia de San Pablo de Logroño acoge este sábado un 'Encuentro Coral Juvenil'

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 22 de noviembre de 2025, a las 20,30 horas, en la Iglesia de San Pablo de Logroño, tendrá lugar un Encuentro Coral Juvenil en el que participarán En_Kanto Vocal de Logroño y el Coro Joven del Orfeón Pamplonés.

El encuentro coral, con motivo del Día Universal del Niño, está organizado por la Asociación Juvenil En_Kanto Vocal con la participación del Ayuntamiento de Logroño, y cuenta con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud, de la Parroquia de San Pablo y de la empresa Alcampo Rioja.

Mediante este encuentro juvenil, dicen desde la organización del evento, "unimos en un acto de convivencia y confraternización a dos agrupaciones corales de Comunidades Autónomas vecinas, que colaboran en un programa de intercambio, que tendrá su continuación en un segundo Encuentro Coral entre ambas formaciones que se celebrará en Pamplona en el año 2026".

Este encuentro, así como otras actividades que organiza la asociación, tiene como fin la promoción de la música coral en las edades infanto-juveniles. "Pretendemos animar a los niños y niñas y jóvenes a practicar esta actividad, así como estimular con este tipo de Encuentros la fundación de otros coros infantiles y juveniles aquí en nuestra comunidad".

La entrada es gratuita y no se requiere invitación. Se admitirá público hasta completar el aforo.

El acto se dividirá en dos partes. En la primera de ellas intervendrá el Coro Joven del Orfeón Pamplonés, que dirige Juan Gainza; y en la segunda, el coro En_Kanto Vocal, dirigido por Lourdes Estívariz.

El encuentro finalizará con la interpretación conjunta por ambas corales de la canción tradicional sudafricana: "I Pharadisi".