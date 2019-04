Iglesias dice que el PSOE "tomó el pelo" a Podemos porque tras llegar al Gobierno no cumplió con el acuerdo firmado

Publicado 16/04/2019 14:45:41 CET

NALDA (LA RIOJA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado al PSOE de haberle "tomado el pelo" a su formación porque tras apoyarles en la moción de censura a Mariano Rajoy, cuando obtuvo sus votos en el Congreso no cumplió con el acuerdo que firmaron. Por esto ha pedido el voto, para poder "cambiar las cosas gobernando".

En un mitin en Nalda (La Rioja), y acompañado por la candidata de Unidas Podemos al Congreso por La Rioja, Edith Pérez, y el candidato de Unidas Podemos al Senado, Diego Mendiola, el líder 'morado' ha pedido que los votantes progresistas les den las "fuerzas" para llegar al Ejecutivo porque de esa manera "algunos sinvergüenzas van a tener que pagar impuestos".

"Las cosas se cambian gobernando, nos han tomado el pelo porque no estábamos en el Gobierno (...). Firman un acuerdo contigo, te dan la razón en muchas cosas, y una vez que tienen tus votos en el Parlamento, no cumplen", ha indicado, para insistir que en política "no hay que fiarse de nadie, solo de las correlaciones de fuerzas que te da la gente".

En este punto, ha recordado una vez más que lo que sí consiguieron fue que se aprobara el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros, y que fue posible gracias al poder que les dieron los 5 millones de votos.