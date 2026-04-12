Ignacio Echapresto y Joseba Arguiñano inaugurarán las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura el 17 de abril

Archivo - El cocinero Ignacio Echapresto de 'Venta Moncalvillo' - SERGIO ESPINOSA JPEG ESTUDIO - Archivo

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 17 de abril comenzará la trigésima edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura en Calahorra, que se prolongará hasta el 26 de abril.

Durante 10 días los productos del campo calagurritano son los protagonistas de esta Fiesta de Interés Turístico Regional, que han convertido a Calahorra en la 'Ciudad de la Verdura'.

Este año, los cocineros Ignacio Echapresto, del restaurante Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja), y Joseba Arguiñano serán los encargados de inaugurar esta edición especial el 17 de abril a las 20 horas en el Teatro Ideal.

Los dos chefs conversarán sobre 'La verdura como patrimonio: 30 años de pasión por el campo y la gastronomía', moderados por Pablo García-Mancha, director de comunicación de Ontañon Familia.

Ignacio Echapresto es un cocinero autodidacta, que aprendió los secretos de los fogones de la mano de su madre, Rosi. Su cocina no pierde de vista los sabores y productos que otorga la tierra riojana.

La caza, las setas y, sobre todo, los productos de la huerta son la base de la despensa del restaurante Venta Moncalvillo. La simplicidad en la elaboración de cada uno de los elementos culinarios y el respeto por el sabor de la materia prima hacen que el resultado sea sorprendente y reconocido con 2 estrellas Michelín y 1 estrella Verde Michelín.

Este chef, de Daroca de Rioja, fue en 2021 Cocinero del Año en Madrid Fusión y desde 2022 es Embajador de la Cocina Riojana. Ignacio junto a su hermano Carlos regenta el restaurante Venta Moncalvillo.

Joseba Arguiñano sigue los pasos de su padre, el famoso cocinero y comunicador Karlos Arguiñano, pero ha sabido forjar su propio nombre dentro del mundo gastronómico. Es un chef y repostero vasco formado en la Escuela de Hostelería de Aiala, en la Pastelería Escribà en Barcelona y en la Escuela francesa Thierry Bamas.

Su cocina destaca por el uso de productos locales, de temporada y por una cuidada estética. En 2010 fundó su propio obrador JA en Zarautz. En 2013 abrió su propia tienda. Posteriormente, amplió el negocio con establecimientos en el barrio de Gros y el Mercado de San Martín de San Sebastián.

Es colaborador habitual en el programa de televisión 'Cocina Abierta de Karlos Arguiñano', de Antena 3, donde elabora recetas con un enfoque práctico y creativo. Además, actualmente presenta 'Joseba Arguiñano Sukalerrian' en ETB1. También ha escrito el libro 'Cocina con Joseba Arguiñano' (2023) y ha sido reconocido con el Premio Revelación Airean (2022) y como Mejor Repostero en los Premios Talento Gastro.

Sin duda, son dos reconocidos jóvenes cocineros para conmemorar los 30 años de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura. El acto inaugural de esta trigésima edición, presentado por la periodista calagurritana Isabel Álvarez, concluirá con el monologuista Raúl García que abordará la gastronomía con humor e ironía.

Para asistir a la inauguración de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura será imprescindible disponer de invitación, que están ya disponibles, en la taquilla del teatro Ideal, en horario de 12 a 14 horas, o a través de la página web: www.citylok.com/teatroideal.

Se podrán retirar un máximo de 4 entradas por persona. La taquilla del Ideal abrirá también el jueves 16 de abril, de 12:00 a 14:00 horas, así como los días de función, dos horas antes del inicio de cada espectáculo.

XXX JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA VERDURA.

Calahorra se prepara para celebrar el 30 aniversario de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, el evento gastronómico más importante de La Rioja.

Los productos que se cultivan en el campo calagurritano protagonizan todos los actos que se desarrollarán del 17 al 26 de abril.

Agricultores, hosteleros, colegios, conserveros, comercios, las peñas, asociaciones locales... Toda la ciudad participa y se implica cada año en estas jornadas, convirtiéndolas en una auténtica fiesta de exaltación de las verduras.

Durante estos días, el programa ofrecerá una amplia variedad de actividades para todos los públicos: ruta de pinchos, menús, degustaciones, talleres, catas, visitas guiadas, mercado, exposiciones, etc.

Estas jornadas no solo ensalzan la calidad y diversidad de los productos locales, sino también el trabajo de quienes los cultivan y elaboran, reforzando la identidad agrícola de Calahorra y su tradición culinaria.

Además, se consolidan como un gran reclamo turístico, atrayendo cada año a numerosos visitantes que buscan disfrutar de la gastronomía, la cultura y el ambiente festivo de la ciudad.

En esta trigésima edición participan 14 restaurantes y 35 bares y la modelo y actriz Laura Sánchez será la madrina de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura', que tendrá lugar en la carpa del recinto ferial el 24 de abril.