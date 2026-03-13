La II Feria UR Orienta presenta este sábado 14 de marzo cada uno de los grados de la Universidad de La Rioja

Archivo - Universidad de La RIoja Edificio Quintiliano - UR - Archivo

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja organiza este sábado, 14 de marzo, la II Feria UR Orienta, un evento pensado y diseñado para el estudiantado preuniversitario de La Rioja y provincias limítrofes que el próximo curso se incorporará a la universidad.

La II Feria UR Orienta permitirá conocer de primera mano todo lo que les puede ofrecer la UR, además de participar en las visitas guiadas por las Facultades, Escuela y campus, y obtener información específica sobre los procesos principales de acceso, admisión y solicitud de beca.

La participación en la feria -que se celebrará en el Complejo Científico Tecnológico - CCT (c/ Madre de Dios, 53) entre las 9,00 y las 14,00 horas- requiere inscripción a través de https://www.unirioja.es/administracion-y-servicios/oficina-d....

Los futuros universitarios que se acerquen hasta el CCT podrán recorrer los stands informativos que instalarán los centros de la Universidad de La Rioja (facultades y escuela), de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas.

Además podrán asistir a las charlas sobre el proceso de acceso y admisión a la universidad y las de los diferentes grados que se imparten en la UR. Los participantes podrán acceder al edificio desde las 8,45 horas.

El programa prevé que las dos charlas sobre los procesos de acceso y admisión universitaria tengan lugar a las 10,00, las 11,00 y las 17:00 horas en el Aula Magna y el Aula 101 del CCT. La Oficina del Estudiante tendrá un stand al que se podrán dirigir para resolver todo tipo de consultas sobre acceso, admisión, becas y ayudas al estudio, movilidad, etc.

De manera paralela, y durante toda la jornada, diferentes espacios del CCT acogerán las sesiones informativas de los grados de la UR. Los horarios detallados y el formulario de inscripción se pueden encontrar en la web de la Universidad de La Rioja (www.unirioja.es).

Además, a las 12,30 horas comenzarán las visitas guiadas por el campus y por los diferentes centros universitarios en las que los futuros estudiantes conocerán las instalaciones con que cuentan cada uno de los grados.

CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

La II Feria de Orientación forma parte de la campaña de orientación e información que la Universidad de La Rioja y que incluye también un Sábado de Puertas Abiertas dirigido a los preuniversitarios y sus familias de La Rioja y provincias limítrofes que deseen conocer las instalaciones y la oferta académica del campus.

Este 'Sábado de Puertas Abiertas' tendrá lugar el sábado 9 de mayo y las personas interesadas en acudir ya pueden inscribirse en el enlace https://www.unirioja.es/administracion-y-servicios/oficina-d....

Finalmente, el 15 de junio, una vez realizada la selectividad, el Aula Magna del Edificio Quintiliano acoge una sesión informativa sobre admisión y matrícula, a partir de las 16:00 horas.

CAMPAÑA ADMISIÓN UR 2026-2027

La campaña de orientación e información de la Universidad de La Rioja está compuesta, por un lado, por la presencia en ferias que se celebran en País Vasco, Navarra y Castilla y León; y, por otro, por charlas en colegios e institutos de La Rioja, Álava y Navarra dirigidas a los estudiantes de enseñanzas medias de cara al período de admisión del curso académico 2026-2027.

En estas sesiones la Universidad de La Rioja presenta su oferta académica para el curso 2026-2027, compuesta por 2 dobles grados, 19 grados con 45 especializaciones y programaciones FP-Universidad que permiten a estudiantes de ciclos superiores de Formación Profesional obtener grados universitarios relacionados con aquellos en 3 cursos académicos.

La Universidad de La Rioja ofrece enseñanza en grupos reducidos, atención personalizada y la posibilidad de completar la formación con estancias internacionales tipo Erasmus y prácticas profesionales.

Esta campaña pretende dar a conocer ante los estudiantes de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior, así como a sus familias, los estudios de la UR, sus características como universidad pública, sus servicios e instalaciones; así como información de la prueba de acceso a la Universidad, trámites de admisión y matrícula, y cualquier otro asunto que pueda ser de interés para los estudiantes preuniversitarios (becas, traslados de expediente, alojamiento, etc.).