La II Semana del Voluntariado en La Rioja se celebrará del 30 de noviembre al 4 de diciembre - FEDERACIÓN DE VOLUNTARIADO LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) ha presentado hoy, en la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), la II Semana del Voluntariado, que se celebrará del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

La programación incluye actividades y jornadas de puertas abiertas en entidades sociales, un Encuentro de Personas Voluntarias y una Feria del Voluntariado, el 4 de diciembre, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), que reunirá a casi una treintena de entidades.

Esta segunda edición está vinculada a la campaña "El voluntariado me da la vida", con la que la Federación busca mostrar que dedicar tiempo a los demás también aporta experiencias, relaciones personales, aprendizajes y bienestar a quienes participan en actividades de voluntariado.

En este sentido, Jorge Ruiz, presidente de la FRVS, ha destacado la importancia de dar protagonismo a las personas voluntarias y a las entidades que promueven su participación. "Para nosotros es muy importante que el voluntariado se considere como un desarrollo de la persona", ha señalado.

La II Semana del Voluntariado comenzará el lunes 30 de noviembre con actividades y jornadas de puertas abiertas que se desarrollarán hasta el jueves 3 de diciembre. Durante estos días, distintas entidades sociales recibirán a personas voluntarias y a la ciudadanía para dar a conocer sus proyectos y las oportunidades de colaboración que ofrecen.

El martes 1 de diciembre, de 18 a 19,30 horas, la sede de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en Logroño, acogerá un Encuentro de Personas Voluntarias. Será el tercero celebrado durante este año, después de los desarrollados en Haro y Calahorra, y tendrá como objetivo crear un espacio de comunicación y relación entre quienes participan en diferentes iniciativas de voluntariado.

La programación culminará el viernes 4 de diciembre con la Feria del Voluntariado, que se celebrará en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR). "Hasta la fecha tenemos casi una treintena de entidades ya acreditadas para poder participar", ha avanzado Jorge Ruiz.

La jornada comenzará a las 9,30 horas con una inauguración institucional y continuará con la mesa redonda "Voluntariado, la capacidad de transformar(nos)", en la que intervendrán cuatro personas voluntarias de diferentes perfiles y ámbitos de actuación.

Según ha explicado el presidente de la FRVS, la mesa redonda se centrará en "cuánto de bueno te ha aportado el voluntariado a ti como persona", dando protagonismo a las experiencias de quienes han encontrado en la acción voluntaria una oportunidad de crecimiento y desarrollo.

Después de un espacio de café y networking, se celebrarán cuatro grupos de trabajo dedicados a la comunicación en el voluntariado, el aprendizaje-servicio en el ámbito educativo, el diagnóstico del voluntariado riojano y las nuevas formas de participación, entre ellas el voluntariado corporativo.

La feria finalizará con una puesta en común de las conclusiones y un encuentro de cierre al que la Federación quiere dar un carácter festivo, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible 2026.

MESA DEL VOLUNTARIADO.

La Mesa del Voluntariado de La Rioja ha celebrado hoy su cuarta y última reunión de trabajo del año.

Este espacio de coordinación está integrado por representantes del Gobierno de La Rioja, a través de las consejerías de Educación y Empleo; Salud y Políticas Sociales; y Cultura, Turismo, Deporte y Juventud; el Ayuntamiento de Logroño, la Federación Riojana de Municipios, la Universidad de La Rioja (UR), la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la propia FRVS.

Una de las principales líneas de trabajo de la Mesa es la modificación de la Ley de Voluntariado de La Rioja, una norma de 1998 que se está actualizando para adaptarla a la realidad actual de la acción voluntaria.

Jorge Ruiz ha señalado que el borrador "está prácticamente ya todo cerrado, a falta de que se pueda llevar al Parlamento para su aprobación en los próximos meses". Sobre las principales novedades de la reforma, el presidente de la FRVS ha explicado: "Los dos grandes cambios son poner en valor la evaluación de competencias dentro de la propia ley y reconocer nuevos ámbitos en los que hacer voluntariado".

Asimismo, ha destacado una tercera modificación destinada a favorecer la incorporación de los más jóvenes: "Dar protagonismo a esas edades más tempranas para que puedan empezar a hacer voluntariado a través de líneas de prevoluntariado y acciones puntuales". Esta posibilidad también puede servir, según ha indicado, de conexión con la Escuela de Voluntariado que se está desarrollando desde el ámbito educativo.

Precisamente, la acreditación de competencias ha sido otro de los asuntos abordados durante la reunión. Juan Diego Alcaide, director del Instituto Riojano de la Juventud, ha avanzado: "Desde hace meses estamos trabajando para que en breve podamos dar a conocer una medida de acreditación de competencias de aquellos jóvenes que realicen voluntariado, para que quede reflejada en su currículo y pueda mejorar su empleabilidad".

En este sentido, Jorge Ruiz ha insistido en la necesidad de establecer criterios comunes que garanticen el valor de este reconocimiento: "Es importante que toda la Mesa esté coordinada para que esa evaluación de competencias no sea un café para todos, sino que realmente aporte valor".

El presidente de la Federación ha recordado, además, que el voluntariado permite desarrollar numerosas habilidades y competencias, entre las que ha mencionado la comunicación y las habilidades sociales, útiles tanto para el desarrollo personal como para el acceso al empleo.

En el ámbito educativo, Ruiz también ha anunciado la próxima creación de un grupo de trabajo entre la Federación, la Consejería de Educación y la Asociación de Aprendizaje Servicio para elaborar materiales y contenidos destinados a la Escuela de Voluntariado.

Asimismo, ha destacado el impulso de nuevas formas de participación, como el voluntariado corporativo, que permite a las empresas desarrollar acciones con impacto social en su entorno.

UN VOLUNTARIADO ACTIVO Y COMPROMETIDO EN LA RIOJA

En cuanto a la situación del voluntariado en La Rioja, Jorge Ruiz ha valorado positivamente la implicación de la ciudadanía y ha destacado la importancia de consolidar una participación comprometida y sostenida en el tiempo.

"Desde la Federación apostamos por buscar un voluntariado comprometido. Entendemos el voluntariado puntual como una acción voluntaria, pero apostamos más por un voluntariado de continuidad", ha explicado el presidente de la FRVS.

En este sentido, Ruiz ha estimado que "ahora mismo estaremos rondando los 7.000 voluntarios en diferentes ámbitos y sectores", una cifra que refleja, según su valoración, la respuesta positiva de la ciudadanía riojana. "La sociedad riojana es solidaria y hay un voluntariado muy activo y participativo en La Rioja", ha subrayado.