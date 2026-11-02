El III Encuentro de la Cultura servirá de "escaparate" al sector riojano: "Hay un gran tejito de talento"

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el presidente de ARICU, Jesús Rocandio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El III Encuentro de la Cultura, que se celebrará el 20 y 21 de noviembre, servirá de "escaparate" al sector, tal y como ha avanzado hoy el consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, asegurando que "hay un gran tejido de talento riojano haciendo muchas cosas".

En rueda de prensa junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga; y el presidente de la Asociación Riojana de Industria Culturales (ARICU), Jesús Rocandio, ha presentado un evento concebido como punto de encuentro, intercambio de experiencias y red de contactos.

Artistas plásticos, escritores, artistas gestuales, dinamizadores de eventos... se reunirán junto a programadores, industrias culturales y ayuntamientos. "Todo el mundo que tenga algo que decir en el mundo de la cultura", ha dicho el consejero destacando lo "interesante" de que conversen entre ellos.

Pérez Pastor ha abogado por que "nos acostumbremos a contratar cultura riojana, y a consumirla"; porque, además, ha dicho, "el público está en un momento relativamente bueno" y "los eventos se llenan".

Para Rocandio, "en este momento, más que nunca, la cultura es necesaria y se tiene que articular esa relación entre lo público, lo privado y la sociedad"; algo para lo que se organiza este encuentro.

Se trata de que las personas que están haciendo cultura cuenten quiénes son y "echar una mano a los concejales, a los ayuntamientos, a todas las administraciones".

"Para decir, miren, los del teatro de aquí de La Rioja son estos; los que hacen producciones de vídeos son estos, los escritores son estos otros", ha relatado. También para que los artistas se junten y hagan "fuerza común".

Y es que, ha completado Pérez Pastor: "Estos encuentros valen para profesionalizarlos todos un poquito más; y servir de escaparate para aquellos que andan buscando una programación para el año que viene".

Por ello, ha pedido que todo aquel que dese acudir y no haya recibido invitación se ponga en contacto con la Consejería de Cultura para participar.

LA CAPILLA DE LA BENE Y RIOJAFORUM

Iturriaga ha detallado que el encuentro comenzará el viernes 20 de noviembre, a las 18 horas, en la Capilla de la Bene con 'La cultura hace lugar. Experiencias que transforman territorios'.

Se abordará el papel de los ayuntamientos en el impulso de la cultura, la responsabilidad de las políticas públicas y la capacidad de la programación cultural para generar encuentros, fortalecer comunidades y dar significado a los lugares donde vivimos.

A las 18,00 horas, Jesús Cimarro ofrecerá la ponencia 'Mucho más que un festival. Cultura, territorio y públicos desde la experiencia de Mérida'. Director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida desde hace quince ediciones, Cimarro analizará cómo un proyecto cultural puede transformar la identidad de una ciudad.

A las 19,00 horas, la mesa redonda 'La gestión de la cultura. Profesionales, territorios y nuevos desafíos' reunirá a representantes de distintas organizaciones profesionales para conversar sobre el presente y el futuro de la gestión cultural, el reconocimiento de la profesión, las condiciones de trabajo y el papel de quienes hacen posible la cultura desde diferentes territorios.

Participarán Ángel García Carreño, de Kuna, Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra; Pepe Zapata, presidente de la Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) y de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC).

También, Luis Ortego, historiador del arte, profesional de la gestión cultural en Aragón y miembro de la junta directiva de PROCURA; y Natalia Alonso Arduengo, presidenta de la Asociación Profesional de Gestores Culturales del Principado de Asturias (APGCPA). David Márquez, de La Leona y RADAR CULTURA, presentará y moderará la sesión.

La jornada del sábado 21 se trasladará a Riojaforum, donde a partir de las 9,00 horas se desarrollarán las píldoras profesionales 'Herramientas para hacer posible la cultura'.

Se hablará de 'Financiación pública y privada para las empresas culturales'; 'Europa Creativa: oportunidades para la cooperación cultural'; y el Estatuto del Artista.

Tras la cuarta píldora, 'Gestión de públicos para espacios culturales', habrá un café con una actividad de networking con Pepe Zapata que facilitará el intercambio de experiencias y el establecimiento de contactos entre los participantes.

A las 11,15 horas, el programa dará protagonismo a la creación y la actividad cultural de la región con 'Desde aquí, hacia dónde. Tres experiencias riojanas que abren caminos'.

A las 12,00 horas, Jesús Cimarro protagonizará la charla 'Hacer posible lo imposible', moderada por David Márquez, de RADAR CULTURA. Una charla que Rocandio ha calificado de "buenísima" y "que define todo".

"Hacer posible lo imposible; intentamos que la gente de la cultura viva de la cultura", ha dicho considerando que "la cultura hace mejor a todas las regiones y que todo vaya por un sendero de entendimiento".