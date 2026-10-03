III Jornadas Jurídicas sobre Vivienda analizan el 8 y 9 de octubre en UR los retos y situación de la vivienda familiar

Promoción de vivienda - David Zorrakino - Europa Press

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las III Jornadas Jurídicas sobre Vivienda reunirán el 8 y 9 de octubre en la Universidad de La Rioja a especialistas de distintas universidades españolas para analizar el régimen jurídico de la vivienda familiar y algunos de los principales problemas que plantea en la actualidad.

Dirigidas por Beatriz Sáenz de Jubera Higuero, profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja, están organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja y el Departamento de Derecho y el Área de Derecho Civil. En ellas colaboran el Parlamento de La Rioja y el Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de La Rioja.

La vivienda constituye uno de los bienes de mayor relevancia en el ámbito familiar, ya que no solo representa el espacio en el que se desarrollan las relaciones personales y se atienden las necesidades básicas de sus miembros, sino que también constituye uno de los principales activos patrimoniales de las familias.

Al mismo tiempo, la evolución de los modelos familiares y los cambios sociales y económicos de las últimas décadas han generado nuevas cuestiones jurídicas que afectan a su protección, uso y disposición.

En este contexto, las III Jornadas Jurídicas sobre Vivienda pretenden ofrecer un análisis crítico de la normativa vigente, así como de la doctrina científica y la jurisprudencia existente en torno a la vivienda familiar.

El objetivo es abordar algunas de las controversias más relevantes relacionadas con este bien, tanto desde su dimensión patrimonial como desde su función social, identificando problemas ya resueltos y otros todavía pendientes de solución, así como posibles propuestas de mejora legislativa.

La actividad se enmarca en el ciclo anual de jornadas jurídicas sobre vivienda impulsado por el área de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja y forma parte del Seminario Permanente del Departamento de Derecho.

Está dirigida a profesores universitarios, abogados, asesores jurídicos, notarios, registradores, juristas en general, así como a estudiantes de doctorado y de titulaciones jurídicas y sociales.

La asistencia es gratuita, aunque requiere inscripción a través de https://bit.ly/IIIJornadasViviendaFamiliar antes del 6 de octubre de 2026.

Los asistentes presenciales inscritos podrán solicitar certificado de asistencia, que será expedido una vez acreditada su participación mediante los controles establecidos durante el desarrollo de las jornadas.