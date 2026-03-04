El III Plan de Infancia perseguirá el maltrato a la infancia con espacios seguros

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El III Plan de Infancia para Logroño, aprobado por el Consejo de Infancia y que mañana llevará a pleno el Ayuntamiento de la ciudad, perseguirá el maltrato a la infancia, planteando la creación de espacios seguros, entre los 29 objetivos, en seis áreas, que plantea.

La concejala del área de Infancia y Juventud, Laura Lázaro, ha presentado el plan junto al director General de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Jesús Esteban; así como el sociólogo de Plan B, empresa adjudicataria del contrato del servicio de atención al Consejo de Infancia, Javier Cordón.

Lázaro ha resaltado que el plan se ha elaborado "de una manera participativa, no solo con los niños que forman parte del Consejo, sino también con la ciudadanía logroñesa".

Con él, ha dicho, se busca que los niños, niñas y adolescentes logroñeses crezcan en un entorno seguro, con hábitos saludables, responsables con su ciudad y con el medio ambiente.

Cordón ha relatado cómo en el primer área (Familia y Acompañamiento), el primer objetivo es que los niños, niñas y adolescentes "sufran menos maltrato", siendo "uno de los ejes del plan".

El foco se pone en la familia y, principalmente, en la escuela "que son los espacios donde los niños sufren maltrato", tal y como lo transmiten en el diagnóstico participativo.

Para frenarlo, como medidas se plantea "incorporar espacios seguros de escucha, así como canales accesibles para que los niños, niñas y adolescentes puedan comunicar situaciones de maltrato". "Esto es, que ellos tengan un espacio seguro donde comunicarlo", ha dicho.

Se unen, como medidas, promover actividades dirigidas a la prevención de situaciones de acoso y ciberacoso en el entorno escolar; y facilitar a las familias el acceso a recursos disponibles, ya sea formativos o de prevención, detección y abordaje de las situaciones de maltrato.

Junto a esto, desarrollar acciones educativas que fomenten la igualdad y el respeto a la diversidad cultural, funcional y de género.

Estas medidas, ha añadido el director general, luego se tienen que plasmar en acciones concretas, dado que no se puede poner en un plan a cuatro años todas las acciones concretas que se van a ir desarrollando.

En la anterior edición del Plan se diseñó un comic para acercar a la infancia el contenido de este plan de un modo lúdico.

En esta edición se ha desarrollado un documento breve de 6 páginas con una versión audible que pretende acercar a los más jóvenes el documento y sus medidas, con un lenguaje próximo y accesible.

Cordón también ha incidido en los enfoques "transversales" del plan: la atención a los nuevos desafíos tecnológicos digitales, la accesibilidad a las personas con diversidad funcional o habilidades diversas, la promoción de la salud mental y emocional y, "ante todo, la participación de la infancia y la adolescencia".