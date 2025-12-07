La ilusión y la magia vuelven al CC Berceo en esta Navidad con la visita de Papá Noel y los Reyes Magos

Archivo - papanoelada motera - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un año más el Centro Comercial Berceo, propiedad de Barings Real Estate y gestionado por Cushman & Wakefield, llenará su galería de ilusión y magia para celebrar la Navidad con todos los visitantes que se acercan a disfrutar de diferentes planes en familia y localizar ese regalo o producto necesario para celebrar estas fechas tan señaladas.

Además, en los próximos días, Berceo volverá a tener el honor de recibir la vista de las personas más esperadas e ilustres de estas fechas para escuchar y atender los deseos de grandes y pequeños. Nuevamente, tanto Papá Noel como los Reyes Magos, han hecho hueco en sus apretadas agendas para visitar el centro comercial durante unos días antes de iniciar su atareada labor de repartir regalos.

En concreto, Papá Noel recibirá a los visitantes del centro comercial los sábados 6 y 13 de diciembre, además del sábado 20 y el domingo 21, de 18,00 a 21,00 horas en la zona de eventos.

Por su parte, los Reyes Magos estarán el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre y el sábado 3 y el domingo 4 de enero de 18,00 a 21,00 horas en la zona de eventos. El acceso será gratuito, pero debe solicitarse a través de la app Berceo Club y el máximo será de dos accesos por usuario.

Además, hasta el lunes 5 de enero, los clientes podrán conseguir un rollo de papel de regalo gratis de forma semanal a través de la app de Berceo Club. Conseguirlo es muy fácil, hay que pasarse por el punto habilitado en el centro y basta con tener o descargarse la app de Berceo Club.