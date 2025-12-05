Inauguración este viernes del Belén del paseo del Mercadal en Calahorra

Belén de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra inaugura el Belén municipal, ubicado en el paseo del Mercadal, este viernes 5 de diciembre a las 19,00 horas. El acto contará con la presencia del Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Santos Montoya, quien bendecirá los Niños Jesús que lleven las personas asistentes.

La inauguración estará amenizada por la cantante y guitarrista de Calahorra Erika Ruiz que interpretará varios villancicos. Además, la estudiante calagurritana del IES Marco Fabio Quintiliano, Irene Acedo, premio Extraordinario de la ESO en La Rioja, será la encargada de encender las luces del Belén municipal mañana.

Este Belén, único al aire libre en la ciudad y con una extensión aproximada de 300 metros cuadrados, se ha convertido en uno de los principales atractivos de la Navidad calagurritana. Cada año recibe numerosas visitas tanto de vecinos como de turistas que acuden a disfrutar de su carácter costumbrista y de su detallado diseño.

De su montaje se encargan los operarios del parque municipal de obras y servicios, quienes lo han cambiado este año. En un lado del Belén se contemplan las reproducciones de los edificios más emblemáticos de Calahorra como la Catedral, el teatro Ideal, el Humilladero, las iglesias de Santiago y San Francisco, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, el Ayuntamiento de Calahorra y la fuente de los 13 caños, entre otros muchos, así como pasajes de la historia de la ciudad como la escena del corte de las cabezas a San Emeterio y San Celedonio, patronos de Calahorra.

También pueden verse calles de la ciudad como la plaza de El Raso, la plaza de Montecompatri y la Glorieta de Quintiliano y escenas típicas del municipio como el mercadillo de los jueves y del paisaje calagurritano como las huertas con sus verduras.

En el otro lado del conjunto se encuentran figuras y pasajes tradicionales que componen cualquier Belén como el Nacimiento, la anunciación a los pastores, la adoración de los Reyes Magos, y edificios característicos de la época romana como el circo y el coliseo. Este Belén puede visitarse en el paseo del Mercadal del 5 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

Otra de las novedades es que este año el gran Nacimiento no forma parte del Belén municipal. Ha sido colocado en el mismo paseo del Mercada, junto al rollo jurisdiccional La Moza. Por lo que en el Belén se ha puesto otro portal con figuras más pequeñas y acordes al tamaño del resto de maquetas que lo componen.

El Ayuntamiento de Calahorra agradece la labor de los operarios municipales, que cada año nos sorprenden con su creatividad y diseño, e invita a toda la ciudadanía a participar en la inauguración trayendo su Niño Jesús y a visitarlo durante esta Navidad.