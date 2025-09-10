Un incendio afecta esta noche a un pajar en Pradejón

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado esta pasada noche a un pajar en la localidad de Pradejón, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 00,04 horas de este miércoles, un particular ha alertado a SOS Rioja del incendio de una pajar de la calle Regadío en Pradejón.

Desde el Servicio de Emergencias se ha movilizado a Bomberos del CEIS Rioja, a Guardia Civil y a Policía Local.

En el incendio ha resultado afectado el tejado. No se han registrado daños personales.