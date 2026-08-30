Un incendio afecta a un pabellón agropecuario en Alesanco

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado esta pasada tarde a un pabellón agropecuario en la localidad de Alesanco, según los datos facilitados por el Servicio Riojano de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 18,07 horas de este sábado, un particular ha informado a SOS Rioja del incendio en un pabellón agrícola situado en la calle José Benito Narro, en la localidad de Alesanco.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado cuenta a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS, así como a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la actuación de los bomberos, han informado de que el incendio ha afectado a dos armarios situados en una zona de taller dentro del pabellón. No se han registrado más daños materiales ni personales.