Un incendio agrario quema entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados de superficie en Calahorra

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio agrario ha quemado entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados de superficie en Calahorra, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,44 horas de este sábado, la Guardia Civil ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de un incendio agrario en la calle Pedro Lepe, número 19, de Calahorra.

Desde SOS Rioja se ha movilizado a los Bomberos de CEIS y se ha notificado igualmente a la Policía Local de Calahorra.

Tras la intervención, Bomberos han informado de que se han quemado entre 2.500 a 3.000 metros cuadrados de rastrojo y maleza.