Un incendio agrícola quema unos 800m2 de vegetación en el barrio de Varea en Logroño

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LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un incendio agrícola ocurrido a última hora de esta mañana ha quemado en torno a 800 metros cuadrados de vegetación en el barrio de Varea en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,25 horas, varios particulares han alertado a SOS Rioja de un fuego en el borde de un camino próximo a una finca de olivos situada en el barrio de Varea en la capital riojana.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los Bomberos de Logroño y a personal de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje (un agente forestal, un técnico de montes y una autobomba).
Como consecuencia del fuego, se han quemado unos 800 metros cuadrados de vegetación.