Un incendio calcina unos 3.000 m2 de finca lleca y setos del cerco de unas viviendas en Casalarreina

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado alrededor de 3.000 metros cuadrados en una finca lleca y setos del cerco de unas viviendas situadas en la calle Paralela Norte de Casalarreina. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,10 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Han ayudado tractores de la zona a crear cortafuegos para evitar que el fuego progresará.