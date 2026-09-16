Un incendio quema esta noche una hectárea de terreno con almendros en Rincón de Soto

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha quemado esta pasada noche una hectárea de terreno con almendros en el término municipal de Rincón de Soto, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencia SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,46 horas de este martes, varios particulares han alertado a SOS Rioja de un fuego en el término Vadillos, del municipio de Rincón de Soto.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos del CEIS y un agente forestal de la Dirección General de Medio Natural.

Una vez extinguido el incendio, Bomberos informan que se ha quemado una hectárea de terreno con almendros.