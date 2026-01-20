Incidencia de gripe se mantiene estable en La Rioja mientras aumenta la circulación del Virus Respiratorio Sincitial

Archivo - Vacunación de gripe - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, 20 de enero, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 3 de 2026, que comprende los días del 12 al 18 de enero, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja continúa en fase epidémica, con una intensidad media. Durante esta semana se observa un aumento de la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas respecto a la semana previa.

La incidencia de gripe se mantiene estable, mientras que aumenta la circulación del Virus Respiratorio Sincitial (VRS). En relación con la situación asistencial, el número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas permanece en cifras similares a las de la semana anterior, si bien se aprecia un incremento de los ingresos asociados al VRS. Estos datos continuarán analizándose a lo largo de la presente semana.

En este contexto, la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, subraya que "la situación epidemiológica se mantiene dentro de los parámetros previstos para esta época del año, con una especial vigilancia sobre el Virus Respiratorio Sincitial, que está teniendo un mayor impacto en la población infantil".

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 857,9 casos por 100.000 habitantes, frente a los 740,6 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa.

El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de 1 año y los niños de 1 a 4 años. En el caso de la gripe, la incidencia se sitúa en 104,8 casos por 100.000 habitantes, en cifras similares a las de la semana anterior (108,7 casos por 100.000 habitantes).

En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema centinela durante esta semana, al igual que en la semana previa. Con fecha 18 de enero de 2026, la situación hospitalaria en La Rioja es la siguiente: 3 personas hospitalizadas a causa de COVID-19; un total de 32 personas hospitalizadas en los hospitales riojanos con gripe y 29 personas hospitalizadas con VRS. Estos datos reflejan una situación de estabilidad global en los ingresos, aunque con mayor presión asistencial asociada al VRS, especialmente en población infantil.

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 19, se atendieron un total de 440 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 368 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (276 adultos y 92 pediátricos) y 72 en el Hospital Universitario de Calahorra (54 adultos y 18 pediátricos).

Martínez ha destacado que "el Plan de Contingencia permite anticiparnos y responder de forma coordinada al aumento de la demanda asistencial, garantizando tanto la atención hospitalaria como el seguimiento desde Atención Primaria y el ámbito sociosanitario".

La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz Asimismo, la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez ha insistido en la importancia de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana, recordando que "la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, población infantil y personas con factores de riesgo", y ha animado a la población diana que aún no se ha vacunado a hacerlo.

En ese sentido, la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 continúa desarrollándose en La Rioja. En el caso de la gripe, se han administrado un total de 88.986 dosis, lo que supone 200 dosis más que la semana pasada. La cobertura en personas mayores de 65 años alcanza el 65,28 por ciento, con una subida de medio punto porcentual respecto a la semana previa.

En relación con la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado un total de 38.252 dosis, 100 más que la semana anterior, alcanzándose una cobertura del 47,71 por ciento en personas mayores de 70 años.

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de la gripe, las infecciones respiratorias agudas y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y actualizada a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios.