La incidencia de las IRA en La Rioja sube a 451,91 casos por cada 100.000 habitantes

Archivo - Mujer con congestión nasal. - CECILIE_ARCURS/ISTOCK - Archivo

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha actualizado este martes, 3 de noviembre, los datos de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) correspondientes a la semana 44 de 2026, del 26 de octubre al 1 de noviembre.

Según los datos provisionales, la incidencia global ha subido de 415,89 a 451,91 casos por cada 100.000 habitantes. Los menores de un año son el grupo de edad con mayor incidencia.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha explicado que "esta semana observamos un aumento de las infecciones respiratorias en su conjunto, aunque la gripe y la COVID-19 permanece en niveles bajos".

La gripe, ha añadido, desciende ligeramente, y la incidencia de la COVID-19 disminuye por cuarta semana consecutiva".

El sistema de vigilancia centinela de La Rioja, integrado por una muestra representativa de 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, sitúa la incidencia de la gripe en 6,55 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 13,1 de la semana anterior.

En el caso de la COVID-19, la tasa ha pasado de 19,65 a 16,37 casos por cada 100.000 habitantes. Durante la semana 44, la red centinela no ha detectado casos de virus respiratorio sincitial (VRS).

Durante la semana 44, la incidencia de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda ha pasado de 7,02 a 9,75 ingresos por cada 100.000 habitantes. El 2 de noviembre había en La Rioja 14 personas hospitalizadas con COVID-19 y tres con gripe. Ese día no había ninguna persona hospitalizada con VRS.

VACUNACIÓN.

La cobertura de vacunación frente a la gripe alcanza el 80,4 % en las residencias En la campaña de vacunación 2026-2027 se han administrado 55.182 dosis frente a la gripe y 24.083 frente a la COVID-19.

En las residencias de personas mayores, la cobertura a 1 de noviembre alcanza el 80,4 % frente a la gripe y el 76,54 % frente a la COVID-19. Entre las personas de 85 años o más, estas coberturas se sitúan en el 47,5 % y el 36,9 %, respectivamente.

Martínez ha recordado que "la vacunación es una de las principales medidas de prevención frente a las formas graves de gripe y COVID-19, especialmente en personas mayores y otros grupos vulnerables".

Por eso, ha dicho, "animamos a las personas para las que está indicada a vacunarse conforme a las recomendaciones de la campaña".

En la población infantil, la cobertura frente a la gripe alcanza el 32,4 % entre los escolares de 3 a 13 años y el 30,6 % entre los niños de 6 meses a 2 años.

Esta temporada, la vacunación escolar frente a la gripe se ha ampliado hasta los 13 años. Los equipos de Enfermería de Atención Primaria se desplazan a los centros educativos para administrar la vacuna intranasal a los escolares incluidos en la campaña.

La campaña también incluye la vacunación frente a la gripe en los centros de día de personas mayores, donde los profesionales de Enfermería de Atención Primaria administran la vacuna a las personas usuarias.