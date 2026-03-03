La incomparecencia de una de las acusadas de un delito de detención ilegal pospone el juicio hasta el 26 de mayo

Archivo - Juzgados Logroño, palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

El juicio previsto hoy en la Audiencia Provincial por detención ilegal entre otros delitos se ha suspendido porque una de las acusadas no ha comparecido, siendo nuevamente señalado para el 26 de mayo, según ha informado el TSJR.

El Fiscal ha solicitado la detención de la acusada e ingreso en prisión dadas las altas penas que se solicita con el finde que no eluda la acción de la Justicia. El abogado defensor ha solicitado que se la vuelva a citar en forma de manera ordinaria, ya que tiene domicilio conocido. El Tribunal resolverá en breve esta cuestión.

Durante la vista también se ha tratado la designación de abogado a dos de los acusados, que mantienen desavenencias entre ellos tras acabar una relación sentimental. Tras la ruptura el acusado ha sido condenado en cuatro ocasiones por amenazas, coacciones y quebrantamiento de condena contra una de las acusadas. Ambos, durante el tiempo que eran pareja, estaban representados por el mismo abogado, por lo que se ha decidido que cada uno sea defendido por Letrados diferentes.

El Tribunal ha rechazado decretar la nulidad de las actuaciones por esta causa y tambien ha rechazado retrotraer las actuaciones al momento de la presentación de los escritos de la defensa, porque estima que no se ha vulnerado el derecho de defensa de ambos acusados, entre los que se encuentra la acusada que hoy no se ha presentado al juicio.

HECHOS

El Fiscal solicita una pena de 10 años de cárcel para cada uno de los cinco acusados de un delito de detención ilegal, otro de robo con violencia y uno leve de lesiones al retener atado durante toda la noche a un joven en el interior de un domicilio 'okupado', agredirle constantemente con diferentes objetos e incluso amenazarle con tirarle al río o a las vías del tren.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 23 de mayo de 2023 cuando la víctima, de 30 años en el momento de los hechos y sin domicilio fijo, se encontraba durmiendo en un banco en una calle de Logroño junto a una maleta con ruedas y una bolsa de deporte con sus enseres personales.

En un momento dado, cuatro de los acusados se acercaron a la víctima para ofrecerle dormir en un piso 'okupado' en la capital riojana al que tenían acceso y la víctima aceptó la propuesta.

COMENZARON A GOLPEARLE

Una vez en el domicilio, cuya puerta estaba cerrada con candado y que abrieron con llave, acudieron al salón y "por algún tipo de represalia, venganza o incidente anterior no determinado" -dice el Fiscal- los acusados comenzaron a golpear a la víctima de forma indistinta y de común acuerdo.

En concreto le dieron puñetazos y patadas con un martillo y con un sillín de bicicleta, le pegaron en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo.

A causa de los golpes la víctima cayó al suelo, momento que los acusados aprovecharon para atarle por las muñecas y los tobillos a una silla "para demandarle la devolución de lo que se hubiera querido llevar o reprocharle haberlo pretendido".

Minutos después llegó el quinto acusado al domicilio y "con idénticas palabras" le advirtió a la víctima que "iban a reventarle a martillazos las rodillas y las manos".

Finalmente convinieron mantener a la víctima atada e inmovilizada durante un tiempo prologando "creando en la víctima temor e incertidumbre sobre lo que pudieran hacerle". Ésta permaneció atada toda la noche y los acusados le fueron golpeando y pinchando con agujas y otros objetos punzantes. También le amenazaron con "tirarle al río o a la vía del tren para matarlo".

Además, los procesados se hicieron con los objetos personales de la víctima, entre ellos, documentación personal y tarjetas bancarias.

TODA LA NOCHE RETENIDO

A la mañana siguiente apareció en la estancia una mujer no identificada quien soltó a la víctima, le dio ropa y le abrió la puerta para salir del domicilio. Tras huir, éste acudió a un centro de salud y le derivaron a la Policía quienes, finalmente, le trasladaron al hospital San Pedro de Logroño.

Al día siguiente, la Policía Nacional comprobó la entrada y salida del inmueble de varios de los acusados y se procedió al registro de la vivienda donde encontraron las pertenencias de la víctima.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de detención ilegal, un delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones. Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 6 años de cárcel por la detención ilegal y otros 4 más por robo con violencia. Por el delito leve de lesiones les solicita a cada uno de ellos tres meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Por responsabilidad civil, los acusados indemnizarán, conjunta y solidariamente, al perjudicado en 1.145 euros por los días de curación de sus lesiones.