Indignación en la AMPA del Colegio de Murillo tras la aparición de larvas: "Los niños se comieron platos enteros"

"La empresa no tiene la información adecuada porque la comida sí ha llegado al plato en algún colegio", claman desde FAPA

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Padres y Madres del Colegio de Educación Infantil y Primaria Don Eladio del Campo Íñiguez, en Murillo de río Leza, ha mostrado hoy su indignación tras la aparición de larvas en su comedor escolar y las "mentiras" dichas: "Los niños se comieron platos enteros".

En declaraciones a Europa Press, una de las madres de la AMPA, Carla Barrasa, ha señalado que, no sólo se sirvió la pasta integral en la que se encontraron larvas, sino que los niños "se la comieron". "Nuestros hijos se la comieron y estamos leyendo que no", ha aseverado.

"Eso de que se retiraron las bandejas y se precintaron, y se ofreció una comida alternativa, no es verdad, los que se comieron los gusanos se los comieron y los que no se fueron a casa sin comer y no pudieron comer nada después de ver eso", ha relatado.

Ha asegurado que los padres se sienten "impotentes" porque no se sienten apoyados y se está "tergiversando" lo que pasó. "En nuestro centro al menos", ha dicho.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA Rioja) ha asegurado, tras diferentes testimonios recibidos, que la pasta integral en la que, ayer, se detectaron larvas en cinco comedores escolares "sí llegó al plato en algún colegio".

Tal y como ha explicado su secretario técnico, Esteban García, a Europa Press, "la empresa no tiene la información adecuada porque la comida sí ha llegado al plato en algún colegio, incluso en alguno los menores han sido los que han visto los gusanos".

Ha añadido: "Donde existe cocina, los cocineros han podido ver el problema y solucionarlo antes, haciendo otro menú. Por eso siempre hemos defendido desde las AMPAS el cocinado en cada centro educativo".

Desde FAPA no entienden cómo "sabiendo Serunion el problema no han sido capaces de avisar a todos los demás colegios".

"Por último, vemos que son los problemas que desde FapaRioja ya denunciamos el curso pasado, problemas de la calidad de los alimentos y de su cocinado", ha indicado.

Desde FapaRioja se realizará el lunes un informe con todos los datos para enviar una queja a la Comunidad Autónoma y Serunion.

Desde la AMPA de Murillo se exige "que todas las personas implicadas investiguen en profundidad lo sucedido para conocer su alcance y tomar las medidas oportunas".