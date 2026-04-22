Las industria cultural reivindica un censo: "Si no sabemos cuántos somos no se puede abordar" el sector

Jornada 'Qué hace una industria cultural como tú en un sitio como este' - FER

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Asociación de Industrias Culturales de La Rioja (ARICU), Sonia Oliveira, ha reivindicado hoy un censo del sector, explicando: "Si no sabemos cuántos somos no se puede abordar" la problemática que pueda tener el sector.

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha acogido, en la mañana de hoy, la jornada 'Qué hace una industria cultural como tú en un sitio como este' que ha puesto encima de la mesa problemáticas comunes de comunidades como La Rioja, Asturias y Navarra.

Oliveira, en declaraciones a Europa Press, ha lamentando que "no hay una encuesta específica del empresariado cultural" y los datos del Instituto Nacional de Estadística pueden no ser exactos.

Ha estimado que en La Rioja puede haber alrededor de sesenta personas que se dedican a la industria cultural. "La mayor parte del sector es un sector unipersonal, como autónomo que me lo sacó delante y lo monto todo y lo hago como puedo", ha relatado.

Ha apuntado a "cuántos proyectos del sector público están impulsados, empujados y, a veces casi soportados, desde lo privado, desde ese pequeñito" emprendedor que representa, en si mismo, una empresa cultural.

El "principal" problema al que se enfrenta el sector es la precariedad, sobre todo después de la pandemia, por la "cantidad de trabajo que ha ido en picado y no ha regresado".

"Hay muchas instituciones que por pereza administrativa han quitado proyectos que ya existían, que estaban consolidados y que daban de comer a la industria cultural", ha indicado.

Algo que sí ha visto que ha "cambiado" es la reputación, porque "hasta hace seis años se consideraba como un vivir del cuento", cuando "vivir de la cultura cuesta muchísimo".

A la jornada de hoy ha acudido la presidenta de la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Asturias, Natalia Alonso, también directora de ArteOviedo.

Ha coincidido en lamentar que, actualmente, no hay un censo de empresas. "Nno sabemos exactamente qué número ni en función de las categorías", ha dicho.

Ha explicado que en Asturias se puede estimar el número de galerías privadas y de espacios expositivos privados que están trabajando, pero la precariedad crea una intermitencia en el número.