Archivo - Vacunación en La RIoja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones respiratorias agudas consolidan la tendencia de estabilidad de las últimas semanas en La Rioja, con incidencia global que permanece en 383,14 casos por 100.000 habitantes; descenso en los ingresos hospitalarios; y con el VRS también a la baja.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, 3 de marzo, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 9 de 2026 (del 23 de febrero al 1 de marzo), en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, las infecciones respiratorias agudas se mantienen estables respecto a la semana previa y continúan en situación basal, consolidando la tendencia de estabilización observada en las últimas semanas.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global se sitúa en 383,14 casos por 100.000 habitantes, la misma cifra que la semana anterior. El grupo de edad con mayor incidencia es el de los niños de 1 a 4 años.

En cuanto a la gripe, la incidencia se mantiene en niveles bajos, con 13,1 casos por 100.000 habitantes (frente a 3,7 casos por 100.000 habitantes la semana previa).

Respecto al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), ha presentado un descenso en comparación con la semana anterior. En relación con la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema de vigilancia centinela, al igual que en la semana previa.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que "la estabilidad de la incidencia en niveles basales confirma que la situación epidemiológica está controlada, aunque seguimos analizando los datos con prudencia, especialmente en los grupos de menor edad, donde la incidencia es mayor".

Asimismo, ha destacado que "el descenso de los ingresos y la evolución favorable del VRS son indicadores positivos del funcionamiento del Plan de Contingencia y de la coordinación del sistema sanitario riojano".

DESCENSO DE INGRESOS HOSPITALARIOS

En cuanto a la situación hospitalaria, con fecha 2 de marzo de 2026, hay un hospitalizado por COVID-19; y hay una persona también ingresada por gripe; mientras que por VRS permanecen un total de 11 personas hospitalizadas.

De este modo, el número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, gripe y VRS ha descendido respecto a la semana anterior.

Eva Martínez ha subrayado que "la reducción de los ingresos hospitalarios refleja tanto la evolución estacional de los virus respiratorios como el compromiso de los profesionales sanitarios y el respaldo del Gobierno de La Rioja para garantizar una respuesta asistencial eficaz y adaptada a cada momento".

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 2, se atendieron un total de 377 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 315 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (237 adultos y 78 pediátricos) y 62 en el Hospital Universitario de Calahorra (50 adultos y 12 pediátricos).

COBERTURA VACUNAL, HERRAMIENTA CONTRA COMPLICACIONES.

La Consejería recuerda que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves, especialmente en personas mayores y colectivos vulnerables.

En relación con la vacunación frente a la gripe, se han administrado un total de 90.766 dosis, con una cobertura en mayores de 65 años del 70,60%.

En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado un total de 40.631 dosis, con una cobertura en mayores de 70 años del 48,48%.

Los datos de cobertura están pendientes de actualización definitiva por cuestiones técnicas, si bien no se prevén variaciones significativas.

La directora general ha recordado que "la vacunación reduce el riesgo de complicaciones, ingresos hospitalarios y mortalidad, por lo que seguimos animando a las personas incluidas en los grupos de recomendación a que se vacunen".

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas, con el objetivo de ofrecer una comunicación transparente, rigurosa y basada en la evidencia científica, reforzando así la confianza de la ciudadanía en el sistema público de salud.