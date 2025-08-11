Un informe apunta que el aumento de temperaturas provoca irritabilidad, estrés y cansancio

Archivo - Una mujer pasea con paragiuas, a 21 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El psicólogo y sexólogo, Eduard Molinet, ha advertido que el incremento de las temperaturas globales está generando importantes consecuencias en la salud mental de las personas. "Con cada grado que aumenta la temperatura global nos encontramos cada vez más con problemas de salud mental como podrían ser la irritabilidad, el cansancio, el insomnio", ha explicado.

En una entrevista a Europa Press TV en la que ha detallado el último informe del Centro de Psicoterapia Itersia, Molinet ha señalado que estos efectos del calor pueden incluso provocar un aumento de la violencia, citando estudios en Estados Unidos que demuestran que "con cada grado aumenta un porcentaje la escala de violencia global tanto en crímenes sexuales como en crímenes violentos". El experto ha destacado que estos síntomas generan "un impacto importante a nivel de la ansiedad, el cómo vivimos y enfrentamos el estrés, incluso llegando a producir síntomas depresivos".

El profesional ha identificado grupos más vulnerables a estos efectos, destacando que "las personas mayores, los adolescentes, las mujeres y quienes toman medicación para hipertensión o psiquiátrica son más susceptibles de sufrir sintomatología por culpa del calor".

Además, ha explicado que estas condiciones pueden afectar significativamente las relaciones personales y de pareja. Molinet ha revelado que septiembre registra "entre un 15 y un 20% más de divorcios respecto al resto del año", atribuyendo este fenómeno al estrés vacacional, cambio de rutinas y expectativas no cumplidas.

Como recomendaciones, el experto ha sugerido escuchar el propio cuerpo, moderar el consumo de alcohol y mantener una comunicación sana en la pareja. "No hace falta hacer todos los planes que surgen en verano", ha aconsejado, enfatizando la importancia de ser conscientes de los síntomas y no dudar en consultar a un profesional si es necesario.