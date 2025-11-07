El Informe GEM pone encima de la mesa "la paradoja riojana" con bajas de emprendimento en un ecosistema con buena salud

El coordinador del informe, Juan Manuel Domínguez, en la presentación de informe - UNIR

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Rioja ha puesto encima de la mesa lo que han llegado a denominar "la paradoja riojana", esto es, una de las más bajas tasas de emprendimiento conviviendo con "un ecosistema con buena salud", tal y como ha trasladado el coordinador del informe, Juan Manuel Domínguez.

El Rectorado de la Universidad Internacional de La Rioja ha acogido hoy la presentación del Informe GEM a cargo de UNIR y la Asociación del Observatorio del Emprendimiento de La Rioja dentro de la jornada 'Palanca de Activación de los Sistemas Emprendedores: Una Oportunidad para La Rioja'.

El Informe GEM La Rioja 2024-25 muestra una paradoja entre un ecosistema sano y una actividad emprendedora que, aunque mantiene una evolución estable, está por debajo de los buenos resultados nacionales.

Este análisis, realizado entre mayo y septiembre de 2024 por medio de más de mil encuestas, pone de relieve que hay un descenso significativo de la actividad emprendedora en la región.

La Rioja cuenta con una tasa de iniciativas iniciales (TEA) del 3,3 por ciento, que se distancia del nuevo máximo nacional (7,2 por ciento)- y un retroceso de las iniciativas consolidadas que bajan al 6,5 por ciento, situándose por primera vez por debajo de la media española (6,8 por ciento).

En declaraciones a los medios de comunicación, Domínguez ha señalado que "lo que tenemos es que entender es cuál es el objetivo, a qué tenemos que aspirar".

Y es que, ha dicho, "no hace falta ser el campeón del mundo de emprendimiento, esto es un equilibrio dinámico" y en La Rioja, la baja tasa de emprendimiento "tiene que ver también con las tasas de paro".

La Rioja, ha explicado, "ha tenido una evolución razonablemente estable, sin embargo, España tiene una evolución muy potente en los últimos años, desde la COVID".

"Entonces ahí es donde vemos que, o bien está pasando algo que nos estamos perdiendo o simplemente son dinámicas diferentes", ha señalado.

En su opinión, "probablemente falten referencias" porque ahí es donde hay "una brecha relevante respecto a España".

La vicerrectora de Transferencia de UNIR, Isabel Díez, ha esperado que el informe "sea un diagnóstico pero también una fuente de ideas que pueda favorecer para que distintos agentes, el gobierno, los emprendedores, inversores puedan identificar qué oportunidades hay".

La consejera de Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha reconocido que espera "con ansiedad" el informe de año que viene, con el décimo aniversario, porque "dará más proyección y más concreción".

"Pero en estos momentos nos está trasladando que tenemos un ecosistema de emprendimiento sólido, un ecosistema de emprendedores sostenibles y que sobre todo no tienen una tasa de fracaso importante", ha añadido.