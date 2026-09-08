El Ingreso Mínimo Vital protege en agosto a 18.750 personas residentes en 5.964 hogares riojanos

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 5.964 hogares riojanos en los que viven 18.750 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación es de 504,74 euros al mes por hogar en la Rioja y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a cerca de 3,26 millones de euros. En agosto, hay 771 prestaciones activas más de las que había hace un año en la comunidad autónoma, lo que supone un incremento del 14,85%.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, este mes se contabilizan 2.609 beneficiarios más que los registrados en agosto de 2025 (+16,16%).

Más de la mitad de los titulares en La Rioja son mujeres. En concreto, en agosto han sido 3.472 mujeres, el 58,2% del total. También son mujeres la mayor parte de los beneficiarios: 9.828, el 52,4%.

En conjunto, el IMV ha llegado a 8.651 hogares riojanos y ha beneficiado a 26.144 personas desde su inicio hace más de seis años.

INVERSIÓN SOCIAL EN LA INFANCIA

En la actualidad, 7.902 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación en la comunidad autónoma, lo que representa el 42,1% del total. En términos acumulados, 11.751 menores han estado cubiertos desde 2020 por esta prestación en La Rioja.

Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (4.039 hogares, el 67,72% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

ESTRUCTURA FAMILIAR Y DESIGUALDAD DE GÉNERO.

El perfil de los hogares protegidos revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. De ellos, 934 son monoparentales en La Rioja, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos.

Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia.

En este contexto, el IMV actúa como un mecanismo de estabilidad para muchas familias en las que las mujeres asumen la principal responsabilidad económica y de cuidados.

COMPLEMENTO DE AYUDA PARA LA INFANCIA

El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En agosto, 4.102 hogares riojanos lo recibieron, con una ayuda media de 67,67 euros por menor y de 134,36 euros por hogar.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas.

Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LOS JÓVENES

El IMV también actúa como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios, situada en 28,08 años en La Rioja- y en 19,6 años si se excluye a los titulares- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral.

La compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo. Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.