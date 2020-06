Iniciada una campaña de divulgación del Ingreso Mínimo Vital entre asociaciones de migrantes y población gitana

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Derechos Humanos ha mantenido una reunión esta mañana con representantes de asociaciones de migrantes y de la población gitana para informarles sobre el Ingreso Mínimo Vital que, según los primeros cálculos, beneficiará en La Rioja a más de 8.000 familias en situación de vulnerabilidad económica.

Al encuentro estaban citadas las asociaciones Zor Rroma, Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Asociación de Mediadores Interculturales, Plataforma Rosa Cortés, Asociación de Peruanos Residentes en La Rioja APRELAR, Asociación Colombiana de La Rioja COLOR, Federación de Asociaciones de Países Iberoamericanos en La Rioja LATIR, Asociación Pakistaní de La Rioja, Asociación Mundo Inmigrante AMIN y Asociación Herencia Rumana.

El objetivo de la reunión es que los representantes de los migrantes y de la población gitana transmitan la información sobre quién puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital, cómo se solicita, requisitos, plazos y documentación necesaria a las personas integrantes de estos colectivos prioritarios para el Observatorio de Derechos Humanos al figurar dentro de su ámbito de actuación.

El Ingreso Mínimo Vital es una renta mensual de entre 462 y 1.015 euros a la que podrán acogerse hogares de hasta catorce tipos en función del número de convivientes, así como personas que vivan solas de forma independiente al menos desde hace tres años o que no residan en residencias.

SOLICITUDES A PARTIR DEL 15 DE JUNIO

El Ingreso Mínimo Vital se puede solicitar a partir del 15 de junio y hasta el 15 de septiembre, con efecto desde el 1 de junio, en la sede electrónica de la Seguridad Social https://sede.seg-social.gob.es/ mediante certificado digital o DNI con cl@ve o excepcionalmente sin certificado. Entre los requisitos básicos que deben cumplir los solicitantes figuran tener más de 23 años (salvo que tenga algún menor a su cargo) y menos de 65 años, cumplir las condiciones económicas, poseer residencia legal en España al menos durante un año y ser demandante de empleo.

La Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos ayudará a cumplimentar las solicitudes de esta prestación a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, SAC, en el teléfono 900 700 333, y recuerda que las personas interesadas en obtener información general sobre esta renta pueden contactar con la Seguridad Social en el teléfono 900 202 222.

Además, el Observatorio de Derechos Humanos difundirá toda la información sobre el Ingreso Mínimo Vital en su página web https://www.larioja.org/derechos-humanos/es.

LA RENTA DE CIUDADANÍA SE MANTIENE

Desde el Observatorio se ha aclarado a los colectivos de migrantes y de población gitana que el Ingreso Mínimo Vital no supone la eliminación de la Renta de Ciudadanía, que seguirá manteniéndose para aquellas personas que no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital: jóvenes de 18 años que han estado bajo la tutela del Gobierno de La Rioja, huérfanos de padre y madre, menores de 23 años que hayan vivido de forma independiente al menos durante dos años, mayores de 65 años hasta la percepción de una pensión no contributiva, mujeres embarazadas en situación de riesgo social menores de 23 años y solicitantes de asilo y refugio que no cumplan con el año de residencia legal en España.

Según han explicado el Ingreso Mínimo Vital llegará a un mayor número de personas que la Renta de Ciudadanía que actualmente perciben 2.413 hogares riojanos y cuyo importe oscila entre 430 y 672 euros.