Iniciada la catalogación de restos arqueológicos detectados en las obras de remodelación de la calle Beti Jai

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación de la calle Beti Jai, que suponen el primer hito para la regeneración urbana y comercial del Paseo de las Cien Tiendas, han registrado el hallazgo de restos arqueológicos que se van a analizar y catalogar, mientras prosigue el desarrollo de las mismas, según informa el Ayuntamiento de Logroño.

La regeneración del Paseo de las Cien Tiendas comenzó este mes de enero con la actuación en la calle Beti Jai, con las obras adjudicadas por un importe de 414.394,91 euros a la empresa CJM Obras y Gestión Sostenible.

En el marco de la ejecución de los trabajos, se han hallado restos de un arco de ladrillo que debe estudiarse, con el fin de georreferenciar, analizar y catalogar los restos antes de proceder a su protección y posterior tapado.

Una vez se ha notificado el hallazgo al Ayuntamiento, técnicos de Espacio Público y Arquitectura del Consistorio han acudido a las obras y, también, se ha dado traslado a los arqueólogos de la Comunidad Autónoma, que han estado también revisándolo.

La empresa adjudicataria, en coordinación con el Ayuntamiento de Logroño, debe contratar ahora la supervisión arqueológica correspondiente. El Consistorio no prevé que el estudio de dichos restos interfiera en el desarrollo de las obras, que continuarán su curso en los plazos en los que estaba previsto.

La remodelación de la calle Beti Jai comenzada dará continuidad a la intervención realizada para conectar la Glorieta del Doctor Zubía con las Cien Tiendas y permitirá seguir consolidando el itinerario peatonal entre esta zona y el Casco Antiguo.