La iniciativa Prensa Escuela llega a su undécima edición, incorporando juegos y nuevas dinámicas participativas

Archivo - Sesión de una edición anterior del programa Prensa Escuela en Logroño - RAFAEL LAFUENTE - Archivo

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La propuesta pedagógica Prensa Escuela alcanza su undécima edición en los centros escolares de La Rioja con una unidad didáctica renovada y un enfoque más dinámico.

El programa mantiene su objetivo: acercar la actualidad a los jóvenes, reforzar el valor de la información contrastada y alertar sobre los riesgos de las fuentes no fiables.

Este año incorpora juegos y nuevas dinámicas participativas, impartidas por un equipo de nueve periodistas de la APR.

La Asociación de la Prensa de La Rioja impulsa esta iniciativa desde 2015 con la colaboración de la Consejería de Educación y Empleo, la Fundación "la Caixa" a través de CaixaBank y el Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja.

La presentación de la nueva edición de este programa se realizará este lunes, a las 9,15 horas, en el Colegio Escolapias Sotillo en el marco de uno de los talleres del programa, contando con la participación del consejero de Educación, Alberto Galiana; la presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos; y la directora del centro, Ana Rosa Alba.