Íñigo Garde y María Ochoa logran la primera posición en categorías masculina y femenina del Trail Nocturno de Trotarioja

Tercera Edición de la Marcha / Trail nocturno 'km 0 del Rioja' - TROTARIOJA

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Íñigo Garde y María Ochoa han logrado la primera posición en categorías masculina y femenina de la Tercera Edición del Trail Nocturno 'km 0 del Rioja' de Trotarioja.

El evento, celebrado este fin de semana Fuenmayor, ha sido organizado por la Agrupación Deportiva Trotarioja, junto con el Ayuntamiento de la localidad.

En total acudieron 230 deportistas divididos en las dos pruebas: Marcha y Trail. Las dos pruebas compartían recorrido y distancia. En total once kilómetros y 250 metros de desnivel positivo.

Al finalizar la prueba los deportistas disfrutaron de dos degustaciones y sorteo de regalos. La marcha, prueba no competitiva, comenzó a las 19:00, mientras que el Trail nocturno se inició tocando las campanas de la iglesia, a las 20:00 horas.

En la categoría masculina del Trail quedaron Íñigo Garde en primer lugar; segundo Omar Pérez; y tercero Raúl López. En femenina del Trail, Maria Ochoa quedó en primer lugar; Reyes Moreno segunda; y Maria Lafuente tercera.