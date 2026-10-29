La innovación al servicio de la humanización: las nuevas terapias hacen un "traje a medida" al paciente

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LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jefa de Servicio de Farmacia del Hospital San Pedro, Maria Fe Hurtado, ha señalado cómo la innovación se ha puesto al servicio de la humanización en la farmacología, dado que las nuevas terapias permiten un "traje a medida" para el paciente.

Hurtado ha participado, en la mañana de hoy, en la jornada 'Innovación y Humanización en la Farmacia Hospitalaria', del Aula Johnson & Johnson de Humanización en Salud de la Universidad de La Rioja.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha invitado a tener en cuenta que, ahora, "con los algoritmos y la Inteligencia Artificial es más fácil determinar qué alteración están produciendo ciertas enfermedades".

"Entonces, la innovación va a tratar esas enfermedades. Tenemos las terapias génicas, el ARN mensajero, muchas terapias que son dirigidas", ha explicado. El camino, ha añadido, es individualizar, y humanizar, al paciente.

Es, ha dicho, "acercarnos un poco más al paciente, ver qué problemas pueden tener relacionados con la medicación, intentar adaptar la terapia farmacológica a cada paciente y su situación clínica".

Por su parte, el director general de Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, Gonzalo Aparicio, se ha referido a la "labor que hace el Servicio de Farmacia Hospitalaria" y cómo "fomenta la humanización, la mejora de salud y calidad de vida de los pacientes en toda su actividad y trabajo diario".

En este sentido, ha señalado "desde la revisión individualizada de los tratamientos hasta la preparación y dispensación"; así como la gestión que realizan para tener "los medicamentos más innovadores".