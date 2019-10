Instituciones y vecinos analizan en una jornada la importancia de la mujer y la tecnología contra la despoblación rural

Publicado 11/10/2019 11:05:55 CET

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Instituciones y vecinos analizan a lo largo de este viernes la importancia del papel de la mujer como impulsora de proyectos contra la despoblación rural, contando para ello con la tecnología como herramienta privilegiada.

Así se está comprobando durante la jornada 'Mujer, Tecnología y Despoblación', que se está desarrollando en el Espacio Lagares, organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja y la asociación Womenteck, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.

Como ha apuntado la presidenta de Womenteck, MªAngeles Bueno, "se trata de sentarnos y dialogar sobre el reto que supone la despoblación para las ciudades y, sobre todo, para los pueblos". Algo, ha afirmado, "en lo que la mujer es un elemento básico con la tecnología como herramienta".

Una herramienta "que no un fin", ha señalado Bueno, quien ha incidido en que "las nuevas tecnologías, los robots, los drones, son cosas que están ahí, y cada vez lo van a estar más, pero también hay tecnologías que constituyen elementos para conectarnos, para sentirnos más cercanos".

Por eso, ha defendido que "la tecnología no suple nada", haciendo referencia a la posible falta de infraestructuras de las zonas rurales, "sino que complementa y refuerza lo existente, es un elemento poderoso de fijación del territorio, sin la tecnología hay muchos temas que no se habrían podido llevar a cabo".

Ha recordado que la jornada tiene dos sesiones. La de esta mañana, con dos mesas redondas. En una de ellas, se cuenta con actuales diputadas nacionales por La Rioja "que casualmente también han sido concejalas", como la socialista María Marrodán o la 'naranja' María Luisa Alonso; y en la otra, se van a repasar "algunos casos de éxito en los que se ha aplicado la tecnología para afrontar el reto".

Por la tarde, se llevará a cabo un taller práctico de innovación social, con el que, como ha apuntado Mª Angeles Bueno, "se trata de, entre todos, y aplicando la metodología de la cooperación, buscar cuáles son las raíces del problema de la despoblación en los núcleos rurales y darles posibles soluciones".

Para la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, "hay que dar empaque a los trabajos que se están desarrollando desde los municipios", especialmente por parte de las asociaciones vecinales y de las mujeres.

Y aunque ha preferido, antes de que despoblación, hablar de "reorganización de la población", ha apostado "por la mujer, los jóvenes y la tecnología" como elementos "que se deben combinar para que los municipios con proyectos que se puedan desarrollar, los lleven a cabo".

Porque, para la presidenta, precisamente "el problema no es que los núcleos rurales no tengan futuro, es que muchos no tienen proyectos, y es responsabilidad de los gobiernos que, una vez se cuenten con proyectos, apoyarlos para su puesta en marcha y para que tengan futuro".

En palabras del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, "España es un país que tiene dos peculiaridades: somos los que tenemos más esperanza de vida, pero menos tasa de natalidad, y eso no son condiciones para la sostenibilidad", por lo que ha llamado "a analizar cómo esto afecta a la población, especialmente en las zonas rurales".

"La tecnología puede ser clave para ayudar. Y las experiencias que podemos conocer en jornadas como ésta, son esenciales para establecer políticas contra la despoblación también desde el ámbito de las ciudades", ha dicho el alcalde, quien ha finalizado recordando que "no hay que perder de vista que, frente a las cada vez mayores megalópolis, la despoblación afecta también a capitales medianas, como Logroño".