'Invertebrados' Regresa Para Reflexionar, Fomentar El Pensamiento Crítico Y Conectar La Cultura Con La Vida Cotidiana - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Crear un espacio entre artistas, investigadores y ciudadanos para fomentar el pensamiento crítico y conectar la cultura con la vida cotidiana desde perspectivas diversas es uno de los fines de la cuarta edición de 'Invertebrados' que se celebrará en diferentes espacios de Logroño los próximos días 14, 15 y 16 de noviembre.

Así lo han presentado este martes la concejal de Cultura, Rosa Fernández, junto a Juan Martínez Fernández, uno de los integrantes de este proyecto colectivo. Se trata de mejorar el pensamiento crítico, cultural y estético además de otros formatos a través de diferentes encuentros que se realizarán con ponencias, mesas de debate, talleres...

Un lugar -ha dicho Martínez- "para dialogar sobre el arte, la memoria, la ecología, el urbanismo....".

Rosa Fernández ha explicado que estas jornadas afianzan su apuesta por un pensamiento crítico descentralizado y de acceso libre, reforzando el papel de la ciudad como un espacio activo de reflexión cultural contemporánea.

ESDIR, RAFAEL AZCONA Y LA LONJA

Así las cosas, durante tres días, la ESDIR, la Biblioteca Rafael Azcona y La Lonja 39/41 acogerán ponencias y encuentros abiertos (gratuitos) que abordarán las relaciones entre arte, territorio y sociedad.

Bajo el lema 'Lo situado como metodología y posicionamiento político y creativo', las jornadas explorarán cómo los contextos, las condiciones materiales y las experiencias concretas influyen en la producción artística y en la investigación actual.

No se trata solo de revisar métodos, sino de comprender desde dónde se investiga y se crea.

A lo largo del programa se reflexionará sobre cuestiones como: ¿Qué implica investigar un tiempo o un espacio que no has vivido?; ¿Cómo hablar de lo otro sin exotizar ni simplificar identidades?; ¿De qué manera rastrear las huellas de un territorio lleno de capas, estratos y silencios?; ¿Qué metodologías permiten revisar críticamente las dinámicas del turbocapitalismo?; ¿Cómo dejar de reproducir en nuestras investigaciones las violencias estructurales del sistema?, y ¿Qué significa crear o investigar desde lo que ha sido invisibilizado, o que de facto es invisible?, entre otras cuestiones.

TEMÁTICAS QUE ATRAVIESAN EL PRESENTE

La programación reunirá a jóvenes artistas e investigadores que abordarán asuntos fundamentales de nuestro tiempo: desde el patrimonio natural y los debates poscoloniales hasta los retos del urbanismo y la creciente tecnificación de nuestras ciudades y modos de vida.

Las jornadas también examinarán las relaciones entre territorio, patrimonio, paisaje y poder, así como los procesos de extractivismo y ruina que marcan nuestra contemporaneidad. Del mismo modo, se prestará atención a las redes y estructuras culturales que actúan como sistemas de cuidado, resistencia y sostenibilidad.

UN PROYECTO CON VOCACIÓN TRANSFORMADORA

Invertebrados IV mantiene su vocación de construir pensamiento de forma colectiva, abierta y situada. A través de ponencias, talleres, mesas redondas y encuentros con artistas, propone imaginar nuevas formas de relación entre arte, investigación y vida cotidiana, dirigidas tanto a públicos especializados como a la ciudadanía en general. Como en ediciones anteriores, la asistencia es gratuita y no requiere inscripción previa.

Las jornadas aspiran a consolidar a Logroño como un referente en pensamiento crítico contemporáneo y a seguir tejiendo redes con espacios educativos, iniciativas ciudadanas y proyectos culturales del entorno.

HORARIO DE LAS JORNADAS

Viernes 14: ESDIR (por la mañana las actividades son exclusivas para alumnado).

9,30h. Yuji Kawashima. Biblioteca, VIH, Moda, Museo.

10h. Sergio Monje. Turismo y representación.

16,30 -18h. Johan Silvy-Leligois. Pólvora, cuerpos.

18,30-20h. Oficina de Investigación Documental y Alba López-Davalillo. Reparación simbólica, memoria situada.

Sábado 15 (Biblioteca Rafael Azcona).

10,30-12h. Tania Hernández. Patrimonio natural, colonialismo, territorio.

12,15-13,45h. Raúl Silva. Tecnificación, red, sistema.

16,30-18h. Paula Leu. Ruina, polvo, afectos, extractivismo. 18,15-19,45h. Paula Eslava & Carmen Martín-Luquero. Territorio, cultura visual infraestructura, paisaje, energía.

Domingo 16 (La Lonja Galería, C/ Beratúa, 39, 41 bajo).

11-12,30h. Mesa redonda problemáticas de urbanismo y vivienda con Sindicato de la Vivienda, Observatorio del Casco Antiguo de Logroño y Ciudades Cuidadas. Moderada por Carmen Montiel Cervantes. 12,45-13,45h. Paz Corzo & Álvaro Morón.