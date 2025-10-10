Invertidos 1,2 millones en la mejora de la travesía de Villar de Torre impulsadas para garantizar la seguridad vial

LOGROÑO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha anunciado hoy la inminente licitación del proyecto de mejora de la travesía de la carretera LR-204 en Villar de Torre cuyo objetivo es "mejorar las condiciones de circulación de los vehículos y garantizar la seguridad de los conductores y viandantes". Esta actuación se enmarca "dentro de nuestro compromiso con la actualización de nuestra red de carreteras y con el apoyo a los pequeños municipios".

Esta adecuación, que será licitada por un importe de 1.250.215,4 euros, cuenta con un plazo de ejecución de 6 meses a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. Durante la visita que ha realizado al municipio junto a la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y la alcaldesa de Villar de Torre, Lucía Fernández, Osés ha avanzado que las obras comenzarán durante el primer trimestre de 2026.

La principal intervención será la construcción de aceras a ambos márgenes de la carretera para dotar a vehículos y peatones de espacios de tránsito diferenciados, lo que permitirá reducir el riesgo de accidentes en el caso urbano.

El nuevo acerado tendrá una anchura mínima de 1,8 metros, si bien será inferior cuando haya edificaciones próximas. Este se ejecutará con adoquín de dos colores o con losa de hormigón con terminación rugosa, en función de las circunstancias de cada tramo. De este modo, la calzada quedará con dos carriles de 2,9 metros de ancho cada uno.

En la actualidad, la travesía carece de aceras y no existe una mínima uniformidad en el tratamiento de los bordes, lo que conlleva la presencia de peatones en la calzada, con el consiguiente riesgo de siniestralidad.

Las obras incluyen la adecuación de la red de drenaje superficial mediante la instalación de rigolas, sumideros y tres nuevos colectores de desagüe de pluviales. Por otro lado, se colocarán reductores de velocidad en esta vía, que está limitada a 50 kilómetros por hora, para adecuar la velocidad de los vehículos.

También se prevé renovar toda la señalización horizontal y vertical de la travesía, lo que comprenderá el pintado de nuevos pasos peatonales y el repintado de los actuales, así como los diferentes elementos de balizamiento.

Y además de mejorarse todos los accesos a esta vía, se levantará un muro de hormigón de 24 metros de largo y 3 metros de alto para contener tierras entre el P. K. 11+144 y el P.K. 11+168. Esto posibilitará disponer de una plataforma necesaria para la instalación de una marquesina en la parada de autobús en dirección a Santo Domingo de la Calzada. En el lado contrario, debido a la proximidad de las edificaciones, se ubicará un poste de señalización del transporte público.

La zona de actuación abarca entre el P.K. 10+750 y el P.K. 11+450 de la carretera LR-204. Esta vía facilita la comunicación de las localidades de Badarán, Villar de Torre y Cirueña con Santo Domingo de la Calzada, su cabecera de comarca.

Durante la realización de los trabajos, que se llevarán a cabo por tramos, se dará paso alternativo a los vehículos por el carril contrario al que se esté actuando.