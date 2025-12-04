Invertidos más de medio millón de euros en las obras de mejora de las piscinas de Cuzcurrita de Río Tirón - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cuzcurrita de Río Tirón, Román Urrecho, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito hoy, día 4, un convenio de colaboración por el que se establecen las bases de financiación del proyecto de reforma, conservación y mantenimiento de las instalaciones de las piscinas municipales.

El complejo, que cuenta con dos piscinas, vestuarios, pista polideportiva y el bar municipal, da servicio no sólo a los vecinos de Cuzcurrita, sino también a los pueblos del entorno. Fue inaugurado en 1989 y necesita una ambiciosa actuación para mejorar la calidad del servicio.

En virtud del acuerdo suscrito, el Gobierno de La Rioja aportará un total de 507.608,97 euros para financiar esta actuación, una cuantía que representa el 85 por ciento del presupuesto total de las obras, que asciende a 597.187,02 euros, mientras que el 15% restante de la inversión será asumida por el propio Ayuntamiento de Cuzcurrita.

"Son unas instalaciones fundamentales para el municipio por el servicio que prestan durante todo el verano, complementando la oferta de ocio del municipio, y que suponen un lugar de encuentro para los vecinos y para todos los que acuden en la temporada estival", ha señalado el consejero.

A este respecto, ha agradecido "la colaboración y el trabajo conjunto con el alcalde y su equipo para hacer realidad este proyecto" que, entre otras actuaciones, persigue "mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y, en general, de los servicios públicos" gracias a una inversión que demuestra el compromiso del Gobierno de La Rioja "por fijar y aumentar población en estas zonas, por ofrecer más y mejores servicios en el medio rural, y por mejorar la calidad de vida de los vecinos".

VISITA A LAS INSTALACIONES

Tras la firma del convenio, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Cuzcurrita de río Tirón, han realizado una visita a las instalaciones de las piscinas municipales donde se va a realizar, entre otras mejoras, la adecuación de los dos vasos. En primer lugar, se reducirá la profundidad de los mismos hasta un máximo de 50 centímetros en la piscina infantil, y un máximo de 3 metros en la de adultos.

En la piscina de adultos, se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 metros, así como el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes, mediante rótulos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad tanto dentro como fuera del vaso. Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como máximo, de un 6% en la piscina infantil; y de entre un 10% y un 35% en la piscina de adultos.

Además de renovarse los acabados interiores de los vasos, que serán de color claro para favorecer la visión del fondo, también se ejecutará un nuevo revestimiento en las playas de las piscinas, que serán de 1,20 metros de anchura, para evitar el encharcamiento. Las playas se pavimentarán con baldosa cerámica antideslizante con la finalidad de evitar resbalones. Igualmente, se instalarán nuevas duchas y se crearán itinerarios accesibles para personas con movilidad reducida.

El proyecto también contempla la reforma del edificio de los vestuarios para mejorar su accesibilidad y funcionalidad. A este respecto, se construirá una rampa en el lateral de la edificación, creando un pavimento elevado con unas escaleras corridas para llegar a acceder a la cota de los vestuarios.

Asimismo, se instalarán nuevos equipos de agua caliente sanitaria para mejorar la eficiencia energética y se renovarán las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y protección contra incendios.

Los vestuarios contarán con nuevas particiones, divisiones con paneles fenólicos para separar las cabinas, así como nuevo mobiliario y sanitarios, todo ello para mejorar la calidad del servicio a los usuarios. El doble acristalamiento de las ventanas será de baja emisividad térmica, con aislamiento acústico y seguridad.

Por último, se prevé mejorar el acceso general a las instalaciones con la colocación de nuevas puertas, recorridos, equipos de control de acceso y nuevas taquillas.