Investigado un conductor tras atropellar mortalmente a un perro que cruzaba con su dueño un paso de peatones en Lardero

Investigado el conductor de un coche que atropelló mortalmente a un perro en un paso de peatones y se dio a la fuga - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de Villamediana de Iregua, han investigado a un hombre de 60 años, de nacionalidad española y residente en Lardero, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, tras atropellar mortalmente a uno de los perros que acompañaban a su propietario cuando ambos cruzaban por un paso de peatones. Los hechos tuvieron lugar en la avenida de La Rioja de Lardero, a la altura del IES La Laboral.

El propietario de los animales se disponía a cruzar la calzada por un paso de peatones regulado acompañado de sus dos perros, a los que llevaba atados y cumpliendo rigurosamente con la legislación vigente en materia de seguridad y bienestar animal.

En ese momento, los vehículos que circulaban por el carril derecho de los dos existentes en el sentido de la marcha detuvieron su progresión para cederles el paso.

Sin embargo, el conductor de un turismo BMW que circulaba por el carril izquierdo continuó su trayectoria sin aminorar la marcha y sin respetar la prioridad de paso de los peatones.

El viandante logró esquivar la trayectoria del vehículo in extremis, pero el turismo arrolló a uno de los perros, de nombre 'Irami'.

Como consecuencia del fuerte impacto, el animal salió despedido y fue desplazado aproximadamente 30 metros por la calzada.

Tras el atropello, el conductor no se detuvo ni se interesó por el estado del propietario de los animales ni del perro, continuando la marcha y abandonando el lugar.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, los servicios veterinarios que atendieron de urgencia al animal no pudieron salvarle la vida.

Las actuaciones llevadas a cabo por los agentes del Puesto de Villamediana de Iregua permitieron identificar plenamente el vehículo implicado. Para ello resultó fundamental la colaboración de un ciudadano que circulaba detrás del BMW en el momento del atropello, así como el análisis de las imágenes obtenidas por las cámaras de videovigilancia.

Tras ello, los agentes localizaron a su propietario y procedieron a citarlo en dependencias de la Guardia Civil. Durante su comparecencia manifestó ser el conductor en el momento de los hechos, por lo que se procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.