Investigador ve "oportunidades" tras los movimientos de Trump porque "los contrarios también juegan"

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El investigador principal del Real Instituto Elcano, Ernesto Talvi, ha señalado hoy en Logroño cómo en este momento "turbulento" también hay "oportunidades" porque, ha dicho: "La Administración Trump hace movidas, pero los contrarios también juegan".

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y CaixaBank han retomado hoy las jornadas internacionales con una sesión en la que han participado ochenta representantes de empresas bajo el título 'Las empresas ante el nuevo orden comercial. UE, EE.UU, China y otros mercados'.

La intervención de Talvi, ha explicado éste a los medios de comunicación, surge cuando "estamos viviendo un momento de cambios muy acelerados", así como "un momento de mucha incertidumbre".

Y es que, ha visto, hay un "nuevo orden que está emergiendo después de ochenta años de un orden liberal que ya ha dejado de ser lo que nos caracteriza". No obstante, ha afirmado, en "estos periodos traumáticos también hay oportunidades".

Tras los aranceles de Trump "la Unión Europea está tomando iniciativas a nuestro criterio muy prometedoras, tratando de expandir y de modernizar acuerdos vigentes".

Esto permite a Europa "poder seguir operando como lo hace el 85 por ciento del mundo que no involucra comercio con Estados Unidos bajo reglas claras, acordadas, previsibles, que nos permitan seguir trabajando de la manera que estamos acostumbrados".

Estados Unidos, ha considerado, "se está aislando, hizo un Brexit propio vía aranceles" y "está tratando de aislarse con el objetivo, difícil de lograr, de reindustrializar el país".

"El tema es si es si es un objetivo lograble; y, si lo fuera, si es lograble por la vía de los aranceles y, sobre todo, de estas políticas fundamentalmente imprevisibles", ha dicho.

Las empresas riojanas, ha señalado, "está claro que tienen muchos desafíos por delante, muchas incertidumbres que resolver", aunque dentro de un problema que "es común" en todo el mundo porque "hay un grandote que está diciendo yo hago lo que quiero y cuando quiero, aunque las cosas no sean así".

A la vez, "como respuesta a eso están emergiendo nuevas posibilidades y oportunidades que entiendo que las empresas tienen que, y seguramente están ya, internalizando para aprovecharlas".

A su juicio, la mayor fortaleza de Europa es, precisamente, reglas claras, consenso, previsibilidad. "La Unión Europea es el padre legítimo, la madre legítima de ese orden basado en la cooperación, las reglas, las instituciones y la previsibilidad", ha visto. Ha sumado que "Europa va a despuntar en todos aquellos sectores donde haya un reverdecer de la producción".

El director comercial de Empresas de la Territorial Ebro de CaixaBank, Carlos Sánchez, ha reforzado "el apoyo a todo el tejido empresarial riojano en un momento en donde la coyuntura hace que los cambios pasen a una velocidad tremenda".

El presidente de la FER, Eduardo de Luis, por su parte, ha resaltado cómo esta entidad busca "analizar, y dar a conocer, la mayor información que necesitan las empresas para buscar la adaptabilidad al nuevo mercado o los nuevos cambios que ha habido en el comercio exterior".

"Nosotros entendemos que tenemos que asumir lo que se ha negociado por parte de la Unión Europea, pero no estamos contentos con ese incremento del diez por ciento porque va a crear un sobrecosto en producción y eso lo va a pagar el consumidor final", ha dicho.

Se ha mostrado satisfecho con el acuerdo con Mercosur porque, ha considerado, "las empresas riojanas necesitan estabilidad" y con él "se eliminan la incertidumbre y la inquietud".

ERNESTO TALVI

Ernesto Talvi ha sido director de la Iniciativa para América Latina de la Brookings Institution en Washington D.C.; Tinker Visiting Professor en la Universidad de Columbia en Nueva York; miembro fundador del Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros (CLAAF); director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) en Montevideo, Uruguay; y economista jefe del Banco Central del Uruguay.

En 2018 ingresó a la política fundando el movimiento liberal-progresista 'Ciudadanos' dentro del Partido Colorado, fue candidato presidencial, senador electo y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Se retiró de la vida política en 2021.

Tiene un doctorado en Economía y un MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago, y es licenciado en Economía por la Universidad de la República Oriental del Uruguay.