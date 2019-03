Una investigadora de UNIR desarrolla un programa de prevención bullying y ciberbullying

Publicado 19/03/2019 12:34:45 CET

La investigadora del grupo de Ciberpsicología de UNIR Jessica Ortega-Barón ha desarrollado un programa de prevención bullying y ciberbullying, denominado 'Prev@cib'. Lo ha diseñado con motivo de su tesis doctoral en la Universidad de Valencia bajo la dirección de las doctoras Sofía Buelga y María Jesús Cava, de dicha universidad, y la colaboración de Belén Martínez, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y de Ester Ayllón, de la Universidad de Zaragoza.

En una nota de prensa, la universidad on line ha recordado que el acoso y el hostigamiento que sufren multitud de escolares "no se ciñe ya únicamente a las aulas, sino que a menudo les persigue incluso dentro de sus propios hogares". Es la cara "negativa de las tecnologías, que han contribuido a que el bullying y el cyberbullying aumenten en prevalencia y gravedad entre los niños y adolescentes, con la consiguiente preocupación de padres y profesores".

Un panorama que "hace necesario el desarrollo de iniciativas que prevengan y erradiquen estos tipos de violencia en los menores, tanto en el entorno educativo como en el virtual", y que es el objetivo de 'Prev@cid'.

De hecho, las diseñadoras y colaboradoras del programa son las artífices de un reciente artículo en la revista International Journal of Environmental Research Public Health que, bajo el título 'Effects of Intervention Program Prev@cib on Traditional Bullying and Cyberbullying', recoge la eficacia de dicha iniciativa.

Para testarlo, lo han desarrollado en una muestra formada por 660 adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años de cuatro centros educativos de Educación Secundaria ubicados en la Comunidad Valenciana. Y, tras ponerlo en práctica y ver los resultados, han detectado una disminución "significativa" del bullying y cyberbullying. Tanto en lo que respecta a la victimización como en las conductas de agresión.

DIEZ SESIONES

Su desarrollo consiste en diez sesiones distribuidas en tres módulos. El primero se centra en informar a los adolescentes sobre estas problemáticas a través de explicaciones, juegos o dinámicas que les permitan detectar si están siendo víctimas o agresores y sean conscientes de que dicho comportamiento no es correcto y provoca daños.

La segunda etapa pone el foco en las consecuencias psicológicas y legales, mientras que la tercera parte busca implicar a los adolescentes para que desarrollen un papel activo, que no se muestren pasivos como meros observadores, que no lo toleren hacia los compañeros y que ayuden a la víctima.

"Busca la implicación activa de todos los adolescentes como elemento clave para ayudar a la víctima y no reforzar la conducta violenta de los agresores", ha explicado Ortega-Barón. "Además", ha añadido, "se fomenta la proactividad para movilizarles a hacer algo ante el bullying y el cyberbullying y no dejarlo pasar, lo que favorece que las víctimas busquen ayuda en un adulto, que los agresores detengan su conducta y que los espectadores se impliquen y solventen estas formas de intimidación".

Para ello, Prev@cib promueve que los menores sean los protagonistas y aporten ideas y sugerencias que solventen estos problemas, de forma que su compromiso sea mayor. "Se trabaja el conocimiento mutuo entre profesores y alumnos, no solo para enseñar estrategias sino también para escuchar cómo ellos perciben el acoso y cómo les afecta", ha incidido la investigadora de UNIR.

Según Ortega, tras su desarrollo y la reciente confirmación de los resultados positivos de este programa, "se puede implementar en otros centros para reducir y prevenir el acoso offline y online".

Por su parte, Sofía Buelga, profesora titular de la Universidad de Valencia, resalta que el objetivo del programa es el de "evitar la aparición de conductas y actitudes que pueden afectar muy gravemente al desarrollo psicológico y social de los adolescentes". Además, considera que Prev@cib "marca un precedente al dotar a los alumnos y a sus profesores de herramientas eficaces y estrategias novedosas que les permitan afrontar mejor este tipo de problemas tan graves".

Dados estos resultados, las investigadoras recomiendan a profesores, orientadores y directores de los centros educativos que "lleven a cabo estrategias preventivas como la del programa Prev@cib para evitar el bullying y el cyberbullying en sus aulas. De esta forma, se favorece el desarrollo saludable de los adolescentes y se evitan problemas que afectan al ajuste psicosocial actual y futuro de estos menores".

