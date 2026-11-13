El IPC se mantiene en el 4,6% en La Rioja en octubre

Un autobús circula por la carretera. - CONFEBÚS

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 4,6 por ciento en La Rioja en octubre en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre los precios encadena 6 meses de subidas en La Rioja. En términos mensuales, la inflación en La Rioja aumentó un 0,7 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,8 por ciento.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 10,6 por ciento más que en octubre de 2025 (-0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,7 por ciento más (+0,2 puntos); vestido y calzado, un 5,4 por ciento más (+5,3 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 4,5 por ciento más (+1,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2 por ciento (-0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente); sanidad, un 2,2 por ciento (-0,2 puntos); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 2,9 por ciento (-0,2 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,2 por ciento (+0,7 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6 por ciento en octubre en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 4,9 por ciento.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León (5,3 por ciento), Castilla - La Mancha (5,3 por ciento) y Galicia (5,3 por ciento). En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4 por ciento), Canarias (4,5 por ciento) y Aragón(4,5 por ciento).

Ceuta (+1,1 por ciento), Catalunya (+0,3 por ciento) y Asturias (+0,2 por ciento) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,3 por ciento, 0,2 por ciento y un 0,2 por ciento, respectivamente.