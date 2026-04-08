El IRJ acoge la exposición 'Cuadros' de Nacho Vera Sáinz, una mirada artística desde el autismo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) acoge hasta el próximo 30 de mayo la exposición 'Cuadros' del artista riojano, Nacho Vera Sáinz, cuyo trabajo combina el arte y la lógica matemática desde su perspectiva como persona con TEA (Trastorno del Espectro Autista). La muestra, que reúne 19 obras, invita a descubrir diferentes formas de percibir y representar la realidad, y a reflexionar sobre la diversidad de experiencias de las personas con autismo.

El artista desarrolla un lenguaje visual basado en números y colores: cada número corresponde a un color, y cada color ocupa un espacio concreto, construyendo sus composiciones paso a paso. Entre las obras se incluyen reproducciones de cuadros muy reconocibles de Van Gogh o Gustav Klimt, así como paisajes, escenas cotidianas e imágenes del propio artista con la tuna, reflejando su afición por la música y la vida cotidiana.

La inauguración, que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y del director del IRJ, Juan Diego Alcaide, coincide con el reciente Día Mundial de Concienciación del Autismo, celebrado el 2 de abril bajo el lema 'Menos juicios. Más apoyos'.

En España, 1 de cada 100 personas se encuentra dentro del espectro autista, y en La Rioja el alumnado con TEA cuenta con 36 espacios inclusivos en 31 centros educativos. Además, la región ha desarrollado el protocolo 'Prointa', orientado a facilitar la inclusión educativa y el apoyo a las familias.

Iniciativas como PURPURINA, proyecto de ARPA Autismo Rioja, muestran cómo personas con autismo pueden desarrollar productos y servicios personalizados, combinando creatividad, esfuerzo y profesionalidad.

La exposición 'Cuadros' se puede visitar en el Instituto Riojano de la Juventud (C/ Muro de la Mata, 8) hasta el 30 de mayo, en horario de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,30, y los sábados de 10,00 a 14,00.