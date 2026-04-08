El IRJ acoge la exposición 'Cuadros' de Nacho Vera Sáinz, una mirada artística desde el autismo

El IRJ acoge la exposición 'Cuadros' de Nacho Vera Sáinz, una mirada artística desde el autismo
El IRJ acoge la exposición 'Cuadros' de Nacho Vera Sáinz, una mirada artística desde el autismo - GOBIERNO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 18:40
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LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) acoge hasta el próximo 30 de mayo la exposición 'Cuadros' del artista riojano, Nacho Vera Sáinz, cuyo trabajo combina el arte y la lógica matemática desde su perspectiva como persona con TEA (Trastorno del Espectro Autista). La muestra, que reúne 19 obras, invita a descubrir diferentes formas de percibir y representar la realidad, y a reflexionar sobre la diversidad de experiencias de las personas con autismo.

El artista desarrolla un lenguaje visual basado en números y colores: cada número corresponde a un color, y cada color ocupa un espacio concreto, construyendo sus composiciones paso a paso. Entre las obras se incluyen reproducciones de cuadros muy reconocibles de Van Gogh o Gustav Klimt, así como paisajes, escenas cotidianas e imágenes del propio artista con la tuna, reflejando su afición por la música y la vida cotidiana.

La inauguración, que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y del director del IRJ, Juan Diego Alcaide, coincide con el reciente Día Mundial de Concienciación del Autismo, celebrado el 2 de abril bajo el lema 'Menos juicios. Más apoyos'.

En España, 1 de cada 100 personas se encuentra dentro del espectro autista, y en La Rioja el alumnado con TEA cuenta con 36 espacios inclusivos en 31 centros educativos. Además, la región ha desarrollado el protocolo 'Prointa', orientado a facilitar la inclusión educativa y el apoyo a las familias.

Iniciativas como PURPURINA, proyecto de ARPA Autismo Rioja, muestran cómo personas con autismo pueden desarrollar productos y servicios personalizados, combinando creatividad, esfuerzo y profesionalidad.

La exposición 'Cuadros' se puede visitar en el Instituto Riojano de la Juventud (C/ Muro de la Mata, 8) hasta el 30 de mayo, en horario de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,30, y los sábados de 10,00 a 14,00.

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