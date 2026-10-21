El IRJ acoge en noviembre un taller de poesía escénica y Poetry Slam

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y la Dirección General de Cultura, organizará durante el mes de noviembre un taller de poesía escénica y Poetry Slam dirigido a personas interesadas en la escritura, la poesía y la interpretación.

La actividad, titulada 'Poesía escénica y Poetry Slam. Cuando el poema cobra vida', se desarrollará los miércoles 4, 11, 18 y 25 de noviembre, de 18,00 a 19,30 horas, en la sede del IRJ, situada en la calle Muro de la Mata, 8, en Logroño. El taller permitirá a los participantes explorar nuevas formas de expresión a través de la palabra, la voz y el cuerpo.

La propuesta, impartida por Raquel Villar y Javier Martínez Losa, combina contenidos teóricos y ejercicios prácticos para ofrecer herramientas creativas y escénicas con las que escribir, interpretar y presentar poemas en público. Está dirigida a poetas, escritores, actores y actrices, así como a cualquier persona con inquietudes por la poesía escénica, sin necesidad de contar con experiencia previa ni establecer un límite de edad.

ESCRITURA, VOZ Y PRESENCIA ESCÉNICA

A lo largo de las tres primeras sesiones, los participantes conocerán el origen, las normas y la filosofía del Poetry Slam, un formato de poesía oral en el que los textos cobran vida a través de la interpretación. También trabajarán las diferencias entre escribir para leer y escribir para declamar, la creación de textos propios y el desarrollo de una voz poética auténtica.

El programa incluye, además, ejercicios para trabajar la voz y el cuerpo como instrumentos de expresión, así como los tiempos, los ritmos, los silencios y la presencia escénica ante el público. La metodología será práctica y participativa, con propuestas de escritura guiada, dinámicas corporales e improvisación.

La cuarta y última sesión, prevista para el miércoles 25 de noviembre, se desarrollará a modo de clase abierta, de manera que el público podrá asistir para escuchar a los participantes declamar sus propias creaciones. Esta sesión permitirá compartir el trabajo realizado durante el taller y poner en práctica las herramientas adquiridas a lo largo de las semanas.

El taller contará con un máximo de diez participantes por grupo. La participación en el taller es gratuita y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario habilitado en la página web del IRJ; www.irj.es.