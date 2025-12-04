El IRJ inaugura en la ESDIR la exposición 'Beber teja dota de cuerpo a la cal', de Álvaro Morón - GOBIERNO DE LA RIOJA

El director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide, ha inaugurado hoy, día 4, en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), la exposición 'Beber teja dota de cuerpo a la cal', un proyecto artístico de Álvaro Morón galardonado en la XL Muestra de Arte Joven dentro de la línea de Premios de Profesionalización, dotados con 4.000 euros.

En el acto han participado también la directora de la ESDIR, Mónica Yoldi, y el propio creador. La muestra podrá visitarse en el centro educativo durante las próximas semanas, ofreciendo al público una aproximación contemporánea a la relación entre el paisaje riojano, los oficios tradicionales y las transformaciones naturales del territorio.

Durante la inauguración, el director general del IRJ, Juan Diego Alcaide, ha señalado que "los proyectos de profesionalización permiten a nuestros jóvenes artistas desarrollar su obra con acompañamiento, formación y un espacio para compartirla con la sociedad riojana".

Además, ha destacado que "apostamos por el talento riojano no solo como impulso a su crecimiento artístico, sino como forma de ofrecer oportunidades reales para hacerse un hueco en el mundo del arte". En referencia a esta edición de la XL Muestra, ha recordado que "éste es el tercer proyecto que presentamos este año, tras el musical de Andrea de Blas y el de diseño Enofungus, de Laura Ramos, que unía tradición vitivinícola y champiñonera".

Por su parte, la directora de la ESDIR, Mónica Yoldi, ha querido agradecer la colaboración continuada entre ambas instituciones, "una sinergia que nos permite acompañar el crecimiento de jóvenes creadores", ha afirmado, antes de felicitar al artista.

'BEBER TEJA'

Álvaro Morón ha explicado que 'Beber teja dota de cuerpo a la cal' es "un proyecto fruto de año y medio de investigación y trabajo de campo en el Alto del Valle del Najerilla", donde su práctica artística se ha centrado en observar y reinterpretar tres elementos esenciales del territorio: la cal, la teja y el agua. El artista ha detallado que estas materialidades -presentes tanto en los oficios tradicionales como en los procesos geológicos del paisaje kárstico- inspiran una lectura especulativa y poética sobre la relación entre naturaleza y cultura.

En este proceso, Morón ha conectado los procedimientos artesanales con las transformaciones naturales de cuevas como Covacalera, analizando cómo ambos mundos comparten los mismos materiales esenciales. "Me interesa generar ficciones sobre qué sucede cuando convergen estos procesos y cómo el agua transforma de forma continua estas materialidades", ha indicado. La muestra incorpora esculturas, instalaciones y piezas que sintetizan este universo, realizadas a partir de cal, barro, agua y resinas extraídas de mapas espeleológicos del entorno.

El creador también ha subrayado la importancia del propio proceso creativo "siempre me ha interesado atender a la agencia de los materiales, a cómo responden, se transforman o incluso contradicen al artista. Son procesos lentos, casi de sedimentación, como los que suceden en las cuevas". La luz, las transparencias y los reflejos juegan un papel central en la exposición, remitiendo a los charcos interiores que se iluminan con linterna en los espacios subterráneos.

El catálogo del proyecto, concebido como pieza complementaria de la exposición, reúne dibujos, capturas de vídeo, mapas e imágenes de las investigaciones de campo que documentan el camino creativo recorrido.

La Muestra de Arte Joven en La Rioja, impulsada por el IRJ, concede cada año tres Proyectos de Profesionalización, cada uno dotado con 4.000 euros, además de apoyo tutorizado y la garantía de exhibición institucional. En la XL edición, junto a Álvaro Morón, han sido reconocidas las diseñadoras Laura Ramos (proyecto 'Enofungus') y la artista Andrea de Blas -cuyos resultados expositivos han sido presentados recientemente en la Esdir y en el Museo de La Rioja-, iniciativas que también se han beneficiado de la misma tutorización y dotación económica.

'Beber teja dota de cuerpo a la cal' puede visitarse en la Esdir del 5 de diciembre al 6 de enero de 2025. La sala abre de martes a sábado en horario vespertino y ofrece pases matinales los domingos y festivos; permanecerá cerrada los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Con motivo de Actual, la exposición también se podrá disfrutar los días 5 y 6, de 17,45 a 20,15 horas. La organización corre a cargo del IRJ con la colaboración del Museo de La Rioja, el Museo Würth La Rioja, la Esdir, la Fundación Caja Rioja y el Centro de Diseño Integral.