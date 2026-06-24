El IRJ y Octubre Corto fomentan las inquietudes de los más jóvenes con un concurso para disfrutar del cine desde dentro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El IRJ junto al festival 'Octubre Corto' ha puesto en marcha la 18ª edición del concurso para la elección del Jurado Joven Riojano, una acción que ofrece a jóvenes de entre 18 y 30 años una "oportunidad única" de acercase al cine, conocer cómo funciona un festival desde dentro y vivir una experiencia irrepetible que, año tras año, busca potenciar el interés de las nuevas generaciones por el cine.

Así lo ha anunciado el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, junto a la responsable de Juventud del equipo de dirección de Octubre Corto, María Martínez. Como ha explicado Alcaide con este concurso se da también un espacio de opinión, formación y aprendizaje a estos jóvenes riojanos en un festival asentado en La Rioja, en Arnedo, y a nivel nacional. Su función principal será decidir cuál será el cortometraje ganador del Premio IRJ.

Por ello, desde el IRJ siguen brindando apoyo a 'Octubre Corto' "ya que impulsa iniciativas que fomentan la creatividad, la participación y el acceso de la juventud a la cultura".

Pero... ¿en qué consiste el concurso del Jurado Joven Riojano?. Alcaide ha explicado que este certamen va dirigido a aquellos jóvenes con inquietudes cinéfilas. Tan solo deben enviar un correo a info@octubrecorto.com explicando, a través de diferentes disciplinas como texto, dibujo, pintura, vídeo, fotografía... porqué para ellos "el corto es mejor".

HASTA EL 25 DE AGOSTO

El plazo de presentación del concurso estará abierto hasta el próximo 25 de agosto. Y después, los seleccionados, que serán un mínimo de tres personas, participarán en diferentes reuniones en El Redal -los días 11,12 y 13 de septiembre- donde visualizarán los cortos seleccionados por el propio festival Octubre Corto y otorgarán el premio Jurado Joven del IRJ que ofrece un bono de distribución por festivales valorado en 600 euros y trofeo 'Aborigen'.

Como reconoce el director del IRJ son "días intensos de disfrute y de aprendizaje a partes iguales". Además, y como colofón, los jóvenes también tendrán la oportunidad de asistir a la gala de clausura del festival 'Octubre Corto' donde se entregan los galardones y subir al escenario con los elegidos del corto ganador.

Se trata, ha dicho, de "vivir una oportunidad de vivir desde dentro un festival".

Por su parte, María Martínez ha asegurado que cada vez hay "más jóvenes" interesados en este concurso. "Recibimos cada año muchas más solicitudes por lo que nos demuestra que cada vez se interesan más por esta actividad".

Como ha explicado, "la ilusión de estas personas es brutal, se tiran el fin de semana viendo cortos que todavía estamos seleccionando y disfrutan muchísimo". Además también podrán participar en un curso en el que se les explica qué tienen que valorar para elegir un buen corto.

En las 18 ocasiones que el IRJ ha fomentado este concurso ya han participado un total de 79 jóvenes y "nos consta que 16 de ellos se ganan la vida en el sector del cine o el mundo audiovisual. Esto nos anima a seguir continuando y apoyar esta iniciativa", ha cerrado Alcaide.