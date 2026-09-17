ISCOD UGT Rioja llama a reflexionar sobre un comercio más justo a través del taller 'Detrás de lo que consumimos'

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-Sindicalistas Sin Fronteras) de UGT La Rioja ha celebrado el taller 'Detrás de lo que consumimos' en el que representantes de distintas organizaciones han podido intercambiar ideas y debatir sobre la necesidad de un comercio justo frente al trabajo forzoso.

Entre las personas participantes ha destacado la ponencia sobre 'Producción y Consumo Responsable' de Matilde Ballesteros, de El Colletero; la charla sobre 'El comercio justo como alternativa al comercio convenional', de Charo Zúñiga, por Oxfam Intermon; así como la ponencia sobre 'Cadenas globales de suministro', de Alejandro Mendizábal, de Reas Rioja.

El taller forma parte de las acciones de ISCOD La Rioja destinadas a erradicar el trabajo forzoso y construir un comercio más justo, cuyo punto de partida es la información y reflexión en comunidad.