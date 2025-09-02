IU y CC.OO alertan de que la simplificación administrativa es incompatible con el adelgazamiento de la Administración

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras e Izquierda Unida han reivindicado hoy que la simplificación administrativa "sea real" y, para ello, han advertido de que es incompatible con el adelgazamiento de la Administración.

Los diputados de Izquierda Unida, pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno y Carlos Ollero, han mantenido, en la mañana de hoy, un encuentro con responsables de Comisiones Obreras.

Moreno ha recordado que, a finales del pasado curso político, se anunció, por parte del Gobierno riojano, la Ley de Simplificación Administrativa.

Ésta, ha relatado, se expuso en el Portal de la Transparencia, "aunque", ha añadido, "ha desaparecido por arte de magia sin haber finalizado ni tan siquiera el plazo".

La simplificación administrativa, ha dicho, afecta a todos los ciudadanos, desde la solicitud de una cita médica hasta la tramitación de cualquier ayuda, pasando por el acceso a los juzgados.

En este marco, y para que la simplificación sea "real", ha reivindicado un estudio de las cifras "necesarias" con respecto al número de empleados públicos suficientes "para garantizar que los plazos que allí se contemplan sean reales".

Ha sumado que, además de dotar a la Administración de los medios necesarios, debe hacerse "desde el sistema público".

"Porque esto suena a más de lo mismo, a lo que ya hemos conocido en sanidad y en el ámbito de los cuidados, que es decir que como no funciona lo privatizamos y cuando se privatiza aún funciona mucho peor", ha aseverado.

La responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, Eva María Fernández, ha coincidido en que la simplificación administrativa "pasa por la creación de empleo público" y ha temido que "lo que se está planteando es la privatización de la gestión administrativa".