IU censura que el Ejecutivo riojano "ignoró sus advertencias" sobre el recinto amurallado de San Vicente

Técnicos desplazados a San Vicente de la Sonsierra valoran los daños tras un desprendimiento en el castillo - DIÓCESIS

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida censura que el Gobierno regional "conocía la situación de inestabilidad de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra y no adoptó las medidas necesarias para evitar el derrumbe producido este jueves".

La formación había trasladado al Ejecutivo preguntas parlamentarias explícitas sobre el estado del recinto, recibiendo a cambio respuestas evasivas en las que se aseguraba haber actuado y se descartaba cualquier riesgo.

"Hace escasos meses advertimos de esta situación. El Gobierno de Capellán nos respondió que ya había tomado las medidas necesarias y que no había riesgo. El derrumbe de ayer demuestra que esas respuestas estaban muy alejadas de la realidad", ha afirmado el diputado de IU en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero.

Desde Izquierda Unida advierten que la zona ya se encontraba vallada con anterioridad al derrumbe, lo que acredita que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional eran conscientes de la inestabilidad del entorno.

"El Gobierno sabía lo que estaba pasando en esa muralla. La pregunta es por qué no se intervino a tiempo. El derrumbe se produjo sobre la vía pública, en una zona transitada a diario por los vecinos y vecinas, y que no haya daños personales que lamentar es una suerte que no exime al Ejecutivo de su responsabilidad. El Gobierno conocía el riesgo, fue avisado, y no actuó", ha señalado Ollero.

QUE ASUMA ÍNTEGRAMENTE EL COSTE

IU exige al Ejecutivo regional que asuma íntegramente el coste de la restauración, inasumible para un municipio del tamaño de San Vicente de la Sonsierra, y que dé respuesta real y sincera a las preguntas de los vecinos y vecinas que la formación ha trasladado al Parlamento sobre qué valoración han realizado los técnicos de patrimonio y protección civil, qué actuaciones previas se llevaron a cabo en la zona, cuál es el impacto económico estimado de la restitución y, sobre todo, cómo piensa financiarla.

IU demanda también saber si el Gobierno tiene previsto suscribir un nuevo convenio con el Ayuntamiento que mejore la inversión y el mantenimiento del recinto.

La formación advierte de que el patrimonio histórico riojano acumula un importante déficit de mantenimiento y pide al Ejecutivo que actúe con carácter preventivo antes de que se repitan situaciones similares en otros enclaves. "Esperamos que el Gobierno aprenda la lección y no tengamos que lamentar nuevas pérdidas irreversibles, como ya ocurrió con la torre de Viguera o el Puente Mantible", ha concluido Ollero.