IU y el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales exigen dignificar el sector y reforzar los servicios públicos

IU y el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales se reúen para analizar los presupuestos de La Rioja - IU

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida se ha reunido con el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja con el objetivo de analizar la situación actual del sector y elaborar propuestas que se trasladarán como enmiendas a los Presupuestos.

La formación considera que el trabajo de estas profesionales "es esencial para sostener y mejorar los servicios públicos en áreas clave como la protección a la infancia, la atención a mayores, la salud mental o el acompañamiento judicial, especialmente en casos de violencia de género y justicia juvenil".

Durante la reunión se pusieron sobre la mesa "las graves deficiencias estructurales que sufre el sistema, que perjudican directamente tanto la calidad de los servicios públicos como las condiciones laborales del personal educativo-social".

Izquierda Unida exigirá al Gobierno regional del Partido Popular que "deje de mirar hacia otro lado" e incluya en los Presupuestos de 2026 las demandas que ha trasladado el colectivo profesional. "No se trata solo de dignificar una profesión clave, sino de mejorar servicios públicos básicos para muchas personas en situación de vulnerabilidad", ha declarado la portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno.

Entre las propuestas, se encuentra el refuerzo de los servicios de justicia con la contratación de educadoras y educadores sociales, especialmente en los ámbitos relacionados con la infancia y menores en conflicto, así como en los juzgados de violencia de género, con el fin de prestar una atención integral y especializada a las víctimas y sus familias.

En el ámbito de la protección a la infancia, exigen un cambio de modelo en los pisos de menores -tanto de protección como de medidas judiciales- apostando por una gestión pública, con más personal, mejores condiciones y un menor número de menores por vivienda, para garantizar una intervención más humana, estable y adaptada a las necesidades de cada niño, niña y adolescente.

En cuanto a los servicios sociales, defienden la incorporación de educadoras y educadores sociales en Centros de Día y residencias de mayores para reforzar una atención más integral, prevenir situaciones de vulnerabilidad y avanzar hacia un modelo de cuidados más humano, centrado en la persona. "Su presencia es clave para combatir la soledad no deseada, estimular las capacidades cognitivas y sociales, y garantizar un acompañamiento emocional que mejore la calidad de vida de las personas mayores", ha destacado Moreno.

En el plano educativo, Izquierda Unida demanda la creación del grado en Educación Social en la Universidad de La Rioja: "Esta medida no solo fortalecería el reconocimiento académico de la profesión, sino que además permitiría dar respuesta a la creciente necesidad de educadoras y educadores sociales en los servicios públicos riojanos." Además, proponen asegurar la presencia de al menos un educador o educadora social en cada centro educativo riojano, como figura clave en la prevención de conflictos y el acompañamiento del alumnado más vulnerable.

Otra de las propuestas prioritarias es el refuerzo de las plantillas del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Santa Lucía, en Fuenmayor. Asimismo, Izquierda Unida reclama la presencia de profesionales de la educación social en el ámbito de la salud mental, específicamente en Atención Primaria, donde su labor resulta imprescindible para una intervención comunitaria más próxima y preventiva.

"Estamos hablando de servicios que cuidan a las personas más vulnerables: infancia, mayores, personas con discapacidad o con problemas de salud mental. Ignorar las necesidades del personal que los sostiene es, en realidad, ignorar a quienes más lo necesitan", ha subrayado Henar Moreno.