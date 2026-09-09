IU estima que 3.300 estudiantes de La Rioja han iniciado el curso sin todos los profesores

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LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha estimado hoy que 3.300 estudiantes de La Rioja han iniciado el curso escolar, que comienza hoy, 9 de septiembre, en esta comunidad, sin todos los profesores.

Ollero ha ofrecido una rueda de prensa en la que, analizando la oferta de plazas y comparando con las que no se han cubierto, ha indicado que, en la oferta del último llamamiento del pasado 4 de septiembre, 29 no se han cubierto.

Ha sumado a estas 29 las que tampoco se cubrieron en la convocatoria previa de junio-julio, con lo que ha señalado que el total de puestos de profesorado que no se han cubierto en los distintos centros en nuestra comunidad autónoma alcanza los 56.

Ha añadido que se sumarán "nuevas necesidades" como las jubilaciones "que ya están previstas y que se podrían haber tomado en consideración" o por el hecho de que se hacen los cupos de profesorado "ajustándolos".

Por otro lado, ha considerado que habría que sumar las técnicas educativas que faltan por incorporarse a los centros de Educación Infantil, "que llevan otro tipo de proceso de selección".

Así, ha dicho tener "constancia", de que hay "muchos centros públicos de Educación Infantil donde faltan educadoras", citando, por ejemplo, el de Rincón de Soto, donde faltan, ha dicho, "cuatro educadoras además de un cocinero y dos operarios".

"Todo esto entendemos desde Izquierda Unida que presenta un panorama con un volumen muy significativo de falta de profesores en este inicio de curso en nuestra comunidad autónoma", ha espetado.

Se trata de una situación, ha dicho, que afecta a diecienueve especialidades de dieciocho centros de doce localidades de La Rioja. El setenta por ciento, además, son plazas para Formación Profesional.

Ha destacado la falta de plazas en las especialidades de Mecanizado e Instalaciones Electrotécnicas y también, ha citado, faltan en Música, Latín, Soldadura, Procesos Informáticos y Gestión Administrativa.

"Es algo que se repite curso tras curso, año tras año; es algo que lo vemos en las reivindicaciones de los sindicatos, en movilizaciones de estudiantes que protestan porque no tienen a todos sus profesores cuando ya avanza un poco más el curso", ha clamado.

Ha exigido al Gobierno riojano que de una solución "adecuada" dotando de estabilidad al profesorado riojano, mejorando sus condiciones laborales, activando convocatorias extraordinarias y agilizando los sistemas de selección.