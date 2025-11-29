IU exige la construcción de nuevo Marqués de Vallejo en Logroño y la reubicación "urgente" de todo el alumnado afectado

Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha reclamado medidas "inmediatas" al Gobierno de La Rioja ante la situación crítica del Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo, tras el cierre del internado por riesgo de desprendimientos.

La formación critica la dejadez del Ejecutivo de Capellán ante un problema denunciado hace años y exige la reubicación urgente de todo el alumnado afectado, garantizando que ningún niño o niña quede desatendido y que se cumplan criterios pedagógicos, de accesibilidad y seguridad.

"Nos consta que algunos alumnos y alumnas ya han sido trasladados, pero no basta con soluciones improvisadas y unilaterales que no priorizan el bienestar del alumnado", ha señalado la diputada de IU, Henar Moreno.

Así, ha añadido que "estos traslados se han llevado a cabo sin planificación suficiente, sin tener en cuenta los horarios, la necesidad de estabilidad emocional de los menores ni la adaptación de los espacios a sus rutinas educativas".

Ha considerado que "es imprescindible consensuar con las trabajadoras y las familias una alternativa inmediata, digna y adaptada a las necesidades físicas y pedagógicas del alumnado, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad, la estabilidad y el acompañamiento especializado que requieren".

Además, Izquierda Unida propone una inversión de 5 millones de euros en los Presupuestos de 2026 para construir un nuevo centro en el núcleo urbano de Logroño, más accesible y conectado, frente a la falta de soluciones estructurales del Gobierno regional.

"Frente a promesas vacías, proponemos una solución real: un nuevo centro accesible, seguro y conectado", ha declarado Moreno. Por eso, IU solicitará también en el Parlamento de La Rioja información detallada sobre el plan director de obras anunciado por el Gobierno, así como los plazos concretos de ejecución y presupuesto previsto.